Servizio Civile regionale: 32 posti in progetti del Comune di Lucca

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:49

C'è tempo fino al 28 maggio per partecipare al bando del Servizio Civile regionale che prevede una durata di dodici mesi presso enti, associazioni del terzo settore, amministrazioni pubbliche, cooperative e biblioteche. Il bando si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni, disoccupati o inattivi, residenti, domiciliati o in possesso del permesso di soggiorno in Toscana. Ai giovani viene erogato un contributo mensile di 433,80 euro.

Il Comune di Lucca mette a disposizione 32 posti distribuiti su sette progetti: Agorà una biblioteca civica in movimento (2 posti); Conoscere per informare e pianificare presso Protezione Civile (4 posti); Lucca luogo di identità condivisa – settore lavori pubblici - valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico (6 posti); Lucca senza frontiere - interventi di cooperazione internazionale (2 posti); Lucca solidale servizi e relazioni per l'integrazione nella comunità - tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone (10 posti); In dialogo con le famiglie o le, agenzie educative e scolastiche - inteculturalità e della multiculturalità (6 posti); Visit in Lucca – settore turismo valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico (2 posti).

Tutte le informazioni sui singoli progetti del Comune sono disponibili sul sito web dell'ente in home page o seguendo il percorso Home > Comune > Selezioni e bandi di concorso > Servizio Civile > Servizio Civile Regionale 2021. Inoltre giovedì 20 maggio alle ore 17 su piattaforma zoom, l'Informagiovani del Comune di Lucca ha organizzato un webinar dedicato a tutte le opportunità nei vari enti pubblici del territorio, il link per collegarsi è disponibile sul sito www.luccagiovane.it http://www.luccagiovane.it/webinar-servizio-civile-regionale-lucca-2021/ per informazioni 0583 442319.