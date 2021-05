SìAmoLucca: "Nedo Poli, esempio di dialogo e di impegno per gli altri"

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:37

La lista civica SìAmoLucca esprime cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Nedo Poli. "Un uomo che ha rappresentato tanto per le istituzioni e il territorio - si legge in una nota del direttivo - che ha fatto del dialogo e dell'impegno il suo stile in politica. Incarnava i valori dei moderati con una visione attenta alle necessità della provincia di Lucca, un'area per la quale nel tempo ha ricoperto diversi incarichi, sempre con modestia e con rispetto nei confronti degli altri. In questo momento così triste ci stringiamo intorno al dolore della famiglia. Insieme alla quale non dimenticheremo la lezione di correttezza e abnegazione che Nedo Poli ci lascia in eredità".