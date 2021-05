Sulle Gazzette di Aldo Grandi Obiettivo 23

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:55

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 maggio, sono 208.

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:46

Azioni a rilento per la riqualificazione di San Concordio. Questo il pensiero dei Riformisti per Italia Viva che ribadiscono le loro intenzioni.

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:44

Rfi, linea Firenze – Pistoia – Viareggio: proseguono i lavori per il raddoppio tra Pistoia e Montecatini

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:34

Il nuovo filone vaccinale anti Covid, attivato oggi per la prima volta dalla Regione Toscana per i 65-69enni, ha già registrato le prime quasi 40mila prenotazioni.

mercoledì, 5 maggio 2021, 10:51

Di nuovo attivo il centro di ascolto della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. Dopo mesi di stop causati dall'emergenza sanitaria, infatti, i volontari dell'associazione tornano operativi per aiutare ed ascoltare le esigenze delle persone più bisognose della nostra città.

martedì, 4 maggio 2021, 21:34

O tutti o nessuno. Questo, in sintesi, il pensiero del consigliere della Lega di Lucca Bruno Zappia riguardo al progetto “La piana del cibo”. “Organizzato da cinque comuni, Capannori, Lucca, Porcari, Altopascio e Villa basilica, per promuovere i prodotti tipici del territorio, con la partecipazione dei ristoratori aderenti all’iniziativa, è...

martedì, 4 maggio 2021, 16:10

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 maggio, sono 121.

martedì, 4 maggio 2021, 15:41

L'Orto Botanico di Lucca, da poco riaperto alle visite assieme alla Torre Guinigi, propone per il prossimo fine settimana visite a tema, in occasione della Festa della mamma.

martedì, 4 maggio 2021, 15:34

Visite mediche per le patenti nautiche all'interno delle ASL e degli ospedali bloccate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo denuncia Adolfo D'Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta le scuole nautiche) dopo la mancata presentazione di pratiche per gli esami che si sta registrando...

martedì, 4 maggio 2021, 13:56

Iscrizione artisti interessati a partecipare ai Fossi dell'arte 2021 in via del Fosso centro storico di Lucca, e Piazza San Francesco, appuntamento fissato dalle ore 16 alle 22 nel tratto di strada via del Fosso dal 129 al 177, inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca 2021, con Arci Lucca...