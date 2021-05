Terzo appuntamento con "I fossi dell'arte"

venerdì, 14 maggio 2021, 08:02

Sabato 15 maggio, dalle 16, terzo appuntamento con "I fossi dell'arte". In piazza San Francesco e via del Fosso esposizioni artistiche. Promotore Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, con Ale Sorbera. "Ringraziamo il comune di Lucca per il patrocinio" afferma Barsotti.