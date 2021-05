"Un manifesto per lo sport": secondo appuntamento online con le iniziative di 'LuccaFutura'

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:31

Dopo il successo del primo incontro online in cui si è parlato di disuguaglianze territoriali insieme ad ospiti locali e nazionali, LuccaFutura torna con il secondo importante evento streaming per affrontare un altro tema centrale per la sua attività.

Venerdì 21 maggio alle 21, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube, si discuterà dello sport nel post-pandemia con un evento dal titolo "Un manifesto per lo sport". Ospite dell'incontro, Mauro Berruto, medaglia olimpica e allenatore professionista di pallavolo per venticinque anni.

Grazie alla sua testimonianza e alla sua visione prospettica, durante l'evento si parlerà di passato e di futuro, di come il covid – fra dure limitazioni e maggior consapevolezza – abbia influito sul settore sportivo e di cosa il periodo che seguirà la pandemia potrà riservargli.

Un tema delicato e più che mai attuale che, anche per LuccaFutura, rappresenta una priorità. Trattare di sport, infatti, significa trattare di cultura e di generazioni, di resilienza e di crescita, di spirito di squadra e di senso civico, di solidarietà e di coesione. Significa aprirsi al dialogo, generare riflessioni ed elaborare progetti che gettino le basi per costruire la città del domani guardando al 2022.

Per partecipare all'evento basterà collegarsi su Facebook venerdì alle 21 e seguire la diretta sulla pagina LuccaFutura o sul canale Youtube Lucca Futura. Intanto, altri eventi sono già stati programmati ogni venerdì per l'intero mese di maggio e, presto, verranno resi noti anche quelli organizzati per le settimane successive.

Per informazioni, è attiva la casella di posta luccafutura@gmail.com oppure è sempre possibile interagire con il gruppo attraverso la pagina Instagram luccafutura o la pagina Facebook LuccaFutura.

BIOGRAFIA DI BERRUTO. Laureato in filosofia e specializzato in antropologia culturale, dopo una lunga esperienza nel campionato italiano di serie A1, in Grecia e in Finlandia diventa CT della nazionale italiana maschile dal 2010 al 2015. Ai Giochi Olimpici di Londra 2012 guida l'Italia del volley alla conquista di una storica medaglia di bronzo. Nel biennio 2018-19 viene nominato Direttore Tecnico delle squadre olimpiche della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, con obiettivo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Da coach del Mixed Team ottiene la vittoria della medaglia d'oro ai Campionati Europei del 2018, la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 e la qualificazione olimpica della squadra. La sua esperienza di coach e la passione per lo storytelling lo portano ad essere un richiestissimo keynote speaker in Europa e nel mondo. Due romanzi e diverse collaborazioni giornalistiche all'attivo, dal gennaio 2016 al marzo 2018, è Amministratore Delegato della ScuolaHolden. Oggi è membro del board della Scuola e maestro della disciplina "Instabilità" presso il corso triennale universitario Scuola Holden Academy.