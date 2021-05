XXXII^ mostra antiche camelie della Lucchesia: domenica 9 maggio un incontro dedicato alla comunità del bosco del Monte Pisano

giovedì, 6 maggio 2021, 17:15

Domenica 9 maggio alle ore 15 al Camelieto del Compitese, nell'ambito della XXXII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia si terrà un incontro sul tema "La comunità del bosco del Monte Pisano: gli scopi statutari, i programmi, il bosco bene comune". Interverranno Giordano Del Chiaro, assessore all'ambiente del Comune di Capannori e Maurizio Meucci, presidente della Comunità del Bosco.

La Comunità del Bosco del Monte Pisano, costituitasi nel 2019, è un'associazione senza fini di lucro che si propone, tra l'altro, di erogare servizi nel settore della gestione attiva dei territori forestali e dell'ambiente rurale a tutela, valorizzazione e promozione del Monte Pisano, incrementando la coesione e la consapevolezza di tutte le componenti sociali ed economiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso.

Il suo principale intento è quello di contrastare i fenomeni di abbandono e crescente difficoltà di gestione di una porzione di territorio che rappresenta oggi, un bacino di risorse ambientali cruciale per la qualità della vita e la sostenibilità ambientale di una vasta porzione di superficie ad elevata densità abitativa rappresentata dalle zone di piano che la circondano, in Provincia di Pisa e di Lucca.

La Comunità del bosco del Monte Pisano rappresenta una formula innovativa che vede nella costituzione di un partenariato pubblico-privato (vi aderiscono attualmente i Comuni di Lucca, Capannori, Calci e Vicopisano, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e oltre 130 associati, proprietari o gestori di aree boscate e non) e in una struttura associativa aperta agli abitanti del territorio una innovazione istituzionale che può gettare le basi per processi virtuosi di co-progettazione e di definizione di nuovi principi di lavoro basati sulla co-produzione di valori pubblici e privati, di tipo ambientale ed economico.

L'incontro si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid 19.