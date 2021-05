Zappia (Lega): "Degrado, incuria e mancanza di controlli al parco "Pandora info"

giovedì, 13 maggio 2021, 18:41

"Capannori "infotec". Grazie al progetto finanziato dalla regione Toscana a Capannori sono stati installati tre strutture informative, di accoglienza turistica ecosostenibile, di postazione informatiche e collegamento Wi-Fi gratuito e accessibile ai disabili. Una di queste strutture "il fiore all'occhiello" di questa amministrazione, si chiama, PANDORA Info, si trova a Segromigno in Monte in un'area strategica, per la vicinanza alle ville monumentali e in prossimità del percorso escursionistico del Tour delle Ville". E' quanto denuncia in una nota stampa il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia.

"Questa è la struttura "vivente" - incalza -, la più grande realizzata finora in Italia. I cittadini si lamentano che da luogo da favola, ritrovo e svago per le famiglie, oggi incuria e degrado regnano in questo parco, preda di balordi e di maleducati incivili. Tutto questo in pochissimo tempo è diventata una parabola discendente. "La stella di Segromigno in monte". I cittadini si lamentono che oltre all'incuria e al degrado c'è la totale mancanza di controlli per evitare che venga usata come pista da gara con motorini che oltre all'inquinamento acustico e ambientale si tengono esibizioni su una ruota e in piedi sulla sella. I cittadini chiedono se è possibile mettere una sbarra all'inizio della strada per il solo accesso al polo. Questa ammininistrazione tutto fa tranne gli interessi dei cittadini".