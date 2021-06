Acque SpA: interruzione idrica programmata nel comune di Capannori

Altre notizie brevi

venerdì, 4 giugno 2021, 17:48

Democrazia Cristiana e partito liberale italiano in appoggio al candidato sindaco Matteo Tori. A renderlo noto è Quinto Bernardi, coordinatore regionale e nazionale del dipartimento ambiente.

venerdì, 4 giugno 2021, 17:47

Iscrizione per 'I fossi dell'arte': chi è interessato contatti Fabrizio Barsotti, pittore lucchese al numero telefonico 3937498290 per appuntamento del 19 giugno. Via del Fosso, centro storico n153, dalle ore 16 in poi.

venerdì, 4 giugno 2021, 15:55

Il ringraziamento del sindaco Tambellini e dell'assessore alla cultura Ragghianti ad Aldo Tarabella che ha concluso il mandato di direttore artistico del Teatro del Giglio: "In questi giorni Aldo Tarabella ha concluso il mandato di direttore artistico del Teatro del Giglio per il naturale avvicendamento necessario nei ruoli di vertice...

venerdì, 4 giugno 2021, 15:10

È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a parziale copertura dei costi dei centri estivi per bambini dai 3 al 14 anni. Possono partecipare all'assegnazione dei voucher i bambini residenti nel territorio comunale iscritti ad attività degli enti riconosciuti nel progetto le cui famiglie abbiano ISEE 2021...

venerdì, 4 giugno 2021, 13:10

Lunedì 7 giugno, alle ore 12,15, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Saminiati, sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, ubicato in piazza Guidiccioni n. 2, sarà consegnata una targa di riconoscimento attestante le eccezionali doti umane e di abnegazione professionale profuse dalla Prof.ssa Iosetta Lucarelli, per oltre trenta anni, nel...

venerdì, 4 giugno 2021, 12:59

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 giugno, sono 25. In Lucchesia, oggi, si registrano solo sei nuovi casi di contagio da Covid-19: Altopascio 2, Capannori 1, Lucca 3.

venerdì, 4 giugno 2021, 12:21

Esprime commozione Confcommercio, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Bruno Morelli, storico commerciante lucchese e fondatore di Ortofrutta, marchio presente oggi con le sue sedi in centro storico e San Concordio. "Un altro pezzo del commercio tradizionale lucchese che se ne va – commentano il presidente e il direttore di...

venerdì, 4 giugno 2021, 08:55

Prosegue «Dante dall’Oratorio degli Angeli Custodi», organizzato dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del ristorante Gli Orti...

giovedì, 3 giugno 2021, 17:47

È riaperta al pubblico questa mattina (giovedì 3 giugno) la Torre civica delle ore. Nel rispetto delle misure di prevenzione covid l'accesso sarà possibile in turni con al massimo 10 persone a turno, con una durata di 30 minuti.

giovedì, 3 giugno 2021, 17:13

Nel pomeriggio, l'assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini accompagnato dalla dirigente del settore Antonella Giannini e dal rappresentante della ditta Giannini di Porcari, ha incontrato una delegazione di commercianti di San Concordio composta dal presidente e dal direttore Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, da Luca Floridia - presidente Centro...