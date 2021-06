Al via il progetto "Emporio Solidale"

venerdì, 11 giugno 2021, 16:55

Per tutta la giornata di domani, sabato 12 giugno, presso il supermercato Carreffour, di via della SS Annunziata, sará presente un punto di raccolta di generi alimentari della Misericordia di Lucca per allestire il prossimo "Emporio Solidale" che a breve verrá aperto a San Marco in via per Corte Natta. Coloro che nella giornata di domani si recheranno a fare la spesa nel centro commerciale, potranno quindi donare qualcosa a beneficio di persone in difficoltá. Si tratta di un progetto ideato per aiutare coloro che oggi, soprattutto in questo tremendo periodo di pandemia, non possono permettersi di acquistare generi alimentari di prima necessità. Restituire dignità alla persona e contrastare la povertà, sono i pilastri portanti di questo progetto proposto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, e al quale la Misericordia di Lucca prende parte assieme ad altre confraternite operanti in tutto il paese.



"Le persone che avranno bisogno di un sostegno per l'acquisto di generi alimentari, potranno quindi recarsi presso la nostra sede di via Cesare Battisti 2, con tanto di documentazione Isee, dove verrá presa in carico la situazione" - riferisce Consuelo Murru, una delle addette a questo progetto.



"Verrà quindi consegnata una "tessera punti" calcolata secondo la situazione economica e quindi spendibile nell'arco di un mese per acquistare generi alimentari secchi. Un progetto sperimentale, che consente quindi alla famiglia di scegliere autonomamente i generi desiderati, diversamente dal ricevimento di un comune pacco alimentare già confezionato". Principali fornitori delle merci, saranno le catene di grande distribuzione ed il Banco Alimentare Toscana, con i quali, la Misericordia di Lucca stipulerà apposite convenzioni. Per ogni informazione, il numero da comporre ad orario di ufficio è sempre 0583.492003.