Aperta la procedura per domande ANF 2021-2022 per lavoratori dipendenti del privato, il calcolo includerà le nuove maggiorazioni per i nuclei con figli

Altre notizie brevi

venerdì, 18 giugno 2021, 16:16

Per ragioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, si dichiara che, in occasione dell’evento “Estate Davvero” non sarà possibile seguire in diretta la partita degli Europei in programma domenica 20 giugno alle 18.

venerdì, 18 giugno 2021, 16:09

L’Azienda USL Toscana nord ovest chiarisce quali sono le modalità per la vaccinazione degli “under 18”.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:38

Si terrà venerdì 25 giugno all’agriturismo “Al vecchio Metato” a Valgiano la prima presentazione del nuovo libro di Marco Di Grazia: “E quello sguardo Blues…” sei racconti che seguono il precedente “Fra la via Aurelia e il Mississippi”, storie blues fra la campagna toscana e il Delta del Mississippi.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:28

Fratelli d'Italia Capannori con il consigliere Matteo Petrini e con Roberto Martinelli risponde alle parole dei consiglieri Angelini e Rocchi in merito ai lavori sulla Via Antonio Rossi.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:24

E' un momento molto impegnativo ma davvero gratificante per lo stilista altopascese Luca Piattelli. Dopo il successo della partecipazione alla trasmissione sul canale nazionale Tv8 "Ogni mattina" condotta da Adriana Volpe, arriva una nuova iniziativa imprenditoriale che si intreccia con la televisione a livello nazionale.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:17

Lo spettacolo “Opera Mito” inserito nel Puccini Chamber Opera Festival, programmato per domani sabato 19 giugno nella ex Cavallerizza, subirà un ulteriore rinvio e spostamento.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:15

Si è tenuta la riunione di Italia Viva Lucca per prendere alcune decisioni politiche ed organizzative per far crescere il partito di Matteo Renzi anche nel nostro territorio.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:14

Si chiama “Hall of fame dei Giovani Imprenditori di Confesercenti Toscana Nord” ed è una iniziativa legata ai canali social dell’associazione per promuovere le imprese under 40 che sono rappresentate da un proprio gruppo presieduto da Martina Baldaccini, titolare dell’Hotel Milano di Borgo a Mozzano.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:08

"Case popolari: un grave errore la proposta di legge che vuole cancellare il criterio dei 5 anni di residenza per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

venerdì, 18 giugno 2021, 14:59

In via del Fosso e piazza San Francesco secondo appuntamento con I Fossi dell'arte alle ore 16 per promuovere una parte della città poco conosciuta. Promotore Fabrizio Barsotti, da sempre impegnato per valorizzare una parte della città, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei,...