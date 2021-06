'Artisti vagabondi': tornano i laboratori artistici gratuiti per ragazzi al centro culturale 'Le Macine'

giovedì, 10 giugno 2021, 13:28

Tornano a Capannori i laboratori artistici gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni 'Artisti Vagabondi' promossi da Forium agenzia formativa, Associazione Teatro di Buti e Oxfam in collaborazione con il Comune di Capannori e il sostegno della Regione Toscana.

Il primo laboratorio dedicato a teatro e video si terrà dal 28 giugno al 2 luglio dalle ore 15 alle ore 19 e sarà tenuto da Carla Pampaluna, videomaker e fotografa e Luisa Baschieri, operatrice teatrale. Il secondo laboratorio intitolato 'Disegno, anime e Manga' si svolgerà nei giorni 5, 6 ,7, 12 e 14 luglio dalle 15 alle 19 e sarà curato da Riccardo Pieruccini, in arte 'Ruggine', fumettista e ilustratore e Valerio Ianitto, educatore, Entrambi i laboratori si terranno al Centro Culturale Le Macine in Via del Molino a Castelvecchio di Compito.

"Anche quest'anno torniamo ad offrire ai ragazzi del nostro territorio la possibilità di partecipare gratuitamente a laboratori creativi, all'insegna della creatività e alla scoperta el territorio, attraverso importanti mezzi espressivi come video, teatro e fumetto - afferma l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti-. Un'importante occasione anche per la ripresa della socializzazione dopo il lungo periodo di stop alle attività in presenza a causa della pandemia. Ringrazio la Regione Toscana e tutti i soggetti promotori per averci dato la possibilità di realizzare anche per l' estate 2021 questa bella iniziativa culturale a Capannori" .

L'iniziativa rientra nel Progetto 'Vagabondi Efficaci' selezionato da "Con i Bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che risponde ai fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione sociale.

Ciascun laboratorio prevede un massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 1° luglio per il laboratorio 'Teatro e Video' e fino al 4 luglio per il laboratorio' Disegno, anime, Manga'. Per iscriversi e informazioni:info@forium.it., tel 0571/360069.