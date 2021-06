Au Pair: Tornare a Viaggiare! Giovedì 10 giugno un incontro organizzato dall'Informagiovani

Altre notizie brevi

martedì, 8 giugno 2021, 21:45

Torna l'appuntamento per i vicoli peccaminosi di una Lucca che fu, ma con una novità. Il tour Lucca a luci rosse, ideato dalla guida turistica Giada Paolini e promosso dall'Associazione Lucca Info&Guide, si arricchisce grazie alla collaborazione con l'Hotel San Martino e Diana, oggi bellissimo albergo, un tempo sede del...

martedì, 8 giugno 2021, 21:45

Partirà domani, mercoledì 9 giugno, alle 18, il ciclo di incontri per la realizzazione delle idee pratiche per enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche e cittadini della Piana di Lucca desiderosi di impegnarsi nella realizzazione di attività e servizi collaborativi a sostegno delle famiglie.

martedì, 8 giugno 2021, 19:45

Inps e Mef hanno oggi definito tecnicamente, come previsto, la norma approvata in consiglio dei ministri lo scorso venerdì 5 giugno che consente all'istituto di autorizzare ulteriore cassa integrazione Covid nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico.

martedì, 8 giugno 2021, 19:43

Un commosso ricordo per la scomparsa di Guglielmo Epifani viene espresso dal presidente dell'Inps Tridico e da tutto il Consiglio di Amministrazione, anche a nome dell'Istituto. "È un grande vuoto quello che Epifani lascia nelle istituzioni e negli organismi dedicati al lavoro e ai lavoratori, oltre che nella politica.

martedì, 8 giugno 2021, 15:48

Antonio Bertolucci segretario e Guido Angelini capogruppo in consiglio comunale del Pd a Capannori: Esprimiamo il nostro cordoglio e ricordiamo con commozione la scomparsa improvvisa di Guglielmo Epifani. Ci ha lasciato un grande dirigente sindacale sempre in prima linea a sostegno del mondo del lavoro.

martedì, 8 giugno 2021, 15:45

martedì, 8 giugno 2021, 15:38

“Bene ha fatto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - il sindacato Uil Pensionati a segnalare un chiaro disagio che interessa tutti coloro i quali si recano all’ospedale San Luca di Lucca ad effettuare una Tac.”

martedì, 8 giugno 2021, 15:16

Con il terzo incontro di giovedì 10 giugno alle 18 si conclude il ciclo di iniziative organizzate da “Sinistra con” dedicate alla memoria e alla riflessione sul pensiero e l’azione politica di Enrico Berlinguer, agli stimoli per l’oggi, oltre il mito e l’oblio.

martedì, 8 giugno 2021, 15:06

martedì, 8 giugno 2021, 14:47

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 giugno, sono 17.