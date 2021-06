Carrefour: nuove assunzioni di Addetti Vendita ed altre figure

Altre notizie brevi

martedì, 22 giugno 2021, 22:19

"Necessari più controlli da parte della polizia municipale, il Comune si muove colpevolmente a singhiozzo". Riccardo Cavirani, Giovanni Minniti e Salvadore Bartolomei intervengono sui recenti fatti di cronaca nera: L'aggressione di un ragazzo di 19 anni, avvenuta nel sottopasso di San Concordio, è solo l'ultimo di diversi deplorevoli episodi avvenuti...

martedì, 22 giugno 2021, 22:18

Malcontento tra l'opposizione lucchese che commenta gli ultimi avvenimenti in città: "Sul fatto delle risse avvenute in centro storico lo scorso sabato ho letto diverse opinioni sui social media - afferma Giovanni Ricci, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia - Le risse purtroppo ci sono sempre state e secondo me non...

martedì, 22 giugno 2021, 19:09

Si sono svolte, sabato 19 giugno a Firenze, le elezioni per il rinnovo degli organi della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

martedì, 22 giugno 2021, 12:20

L'Associazione Culturale G. Salvemini propone ai cittadini un convegno che si terrà il 26 giugno presso Real Collegio a Lucca "Salute Mentale e Cura tra Riabilitazione e Bisogni Sociali".

martedì, 22 giugno 2021, 11:56

Il corso BLS-D si svolgerà il giorno 28 giugno alle 21 presso il Tennis Club DODO in via Villa Landi a S. Pietro a Vico (LU), è organizzato dalle Nuove Pantere Lucca Baseball & Softball e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio BONINO dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.Sarà illustrato come-riconoscere un arresto...

martedì, 22 giugno 2021, 09:25

Fossi dell'arte. Successo per i Fossi dell'arte nel centro storico di Lucca. Sono intervenuti il sindaco Alessandro Tambellini, gli assessori Stefano Ragghianti, Daniele Bianucci, e Ilaria Vietina. Promotore il pittore lucchese Fabrizio Barsotti, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, e il...

lunedì, 21 giugno 2021, 20:52

Fratelli d'Italia Capannori invita l'amministrazione a prendersi a cuore le sorti del parco di Artemisia attraverso le parole di Roberto Martinelli, esponente del partito e abitante proprio a Tassignano.

lunedì, 21 giugno 2021, 20:44

"Piattaforme etiche di lavoro: dal digitale alle comunità" è il tema dell'incontro in programma giovedì 24 giugno alle 18 all'ostello 'La Salana' di Capannori, nell'ambito della campagna informativa 'La chiamavano Gig Economy', promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con Formetica e con iol Progetto Policoro all'interno del progetto Erasmus...

lunedì, 21 giugno 2021, 20:37

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 giugno, sono 10.

lunedì, 21 giugno 2021, 20:35

"Una passeggiata con Pia Pera": si chiama così l'incontro organizzato da Leonardo Daniele Guidi e Federico Baldassini, con il patrocinio del Comune di Coreglia Antelminelli, per ricordare la scrittrice e poetessa del verde, Pia Pera. Lei che a Coreglia ha soggiornato e dove ha trovato ispirazione per scrivere "Il giardino...