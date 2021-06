Cerimonia per la professoressa Lucarelli

Altre notizie brevi

venerdì, 4 giugno 2021, 17:48

Democrazia Cristiana e partito liberale italiano in appoggio al candidato sindaco Matteo Tori. A renderlo noto è Quinto Bernardi, coordinatore regionale e nazionale del dipartimento ambiente.

venerdì, 4 giugno 2021, 17:47

Iscrizione per 'I fossi dell'arte': chi è interessato contatti Fabrizio Barsotti, pittore lucchese al numero telefonico 3937498290 per appuntamento del 19 giugno. Via del Fosso, centro storico n153, dalle ore 16 in poi.

venerdì, 4 giugno 2021, 15:55

Il ringraziamento del sindaco Tambellini e dell'assessore alla cultura Ragghianti ad Aldo Tarabella che ha concluso il mandato di direttore artistico del Teatro del Giglio: "In questi giorni Aldo Tarabella ha concluso il mandato di direttore artistico del Teatro del Giglio per il naturale avvicendamento necessario nei ruoli di vertice...

venerdì, 4 giugno 2021, 15:10

È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a parziale copertura dei costi dei centri estivi per bambini dai 3 al 14 anni. Possono partecipare all'assegnazione dei voucher i bambini residenti nel territorio comunale iscritti ad attività degli enti riconosciuti nel progetto le cui famiglie abbiano ISEE 2021...

venerdì, 4 giugno 2021, 12:59

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 giugno, sono 25. In Lucchesia, oggi, si registrano solo sei nuovi casi di contagio da Covid-19: Altopascio 2, Capannori 1, Lucca 3.

venerdì, 4 giugno 2021, 12:49

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, martedì 8 giugno, dalle ore 8.30 alle 12.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Marlia, in via del Parco (nel tratto compreso fra i civici 59 e 87 e 130 e 156).

venerdì, 4 giugno 2021, 12:21

Esprime commozione Confcommercio, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Bruno Morelli, storico commerciante lucchese e fondatore di Ortofrutta, marchio presente oggi con le sue sedi in centro storico e San Concordio. "Un altro pezzo del commercio tradizionale lucchese che se ne va – commentano il presidente e il direttore di...

venerdì, 4 giugno 2021, 08:55

Prosegue «Dante dall’Oratorio degli Angeli Custodi», organizzato dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del ristorante Gli Orti...

giovedì, 3 giugno 2021, 17:47

È riaperta al pubblico questa mattina (giovedì 3 giugno) la Torre civica delle ore. Nel rispetto delle misure di prevenzione covid l'accesso sarà possibile in turni con al massimo 10 persone a turno, con una durata di 30 minuti.

giovedì, 3 giugno 2021, 17:13

Nel pomeriggio, l'assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini accompagnato dalla dirigente del settore Antonella Giannini e dal rappresentante della ditta Giannini di Porcari, ha incontrato una delegazione di commercianti di San Concordio composta dal presidente e dal direttore Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, da Luca Floridia - presidente Centro...