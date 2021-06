Chiusura del manicomio di Maggiano, un ricordo di Gabriele Martinelli

lunedì, 28 giugno 2021, 18:34

Gabriele Martinelli socialista di Lucca: Sabato scorso a Lucca si è svolto un convegno organizzato dall'Associazione Gaetano Salvemini, di cui anch'io ne faccio parte, dove si è discusso dell'importante tema " Salute mentale e cura ". Se riuscivo ad intervenire mi sarei soffermato sulle grandi figure dei due protagonisti della chiusura del manicomio di Maggiano che sono stati il direttore di quel tempo il Prof. Domenico Gherarducci ed il Dott. Giovanni Del Poggetto. Chiaramente questi due professionisti sono stati affiancati da altri medici ed infermieri psichiatrici che hanno creduto in quel programma di deistituzionalizzazione voluto dalla legge Basaglia. Il Prof. Gherarducci che entrò nel manicomio nel 1958 riusci nel 1974 ad aprire tutte le sue porte comprese anche quelle del reparto N° 7 ( Agitati ) portando una aria nuova all'interno di esso. Chi non ricorda ad esempio la festa della canzone ed i laboratori di pittura e di altre molteplici attività accupazionali tutte sempre aperte alla popolazione. Il Dott. Giovanni Del Poggetto ritornò nel settembre del 1992 nel manicomio , dove nel passato vi aveva già lavorato , per chiuderlo definitamente. Ci riusci anche se dovette lottare non poco contro molte resistenze di alcuni operatori psichiatrici che non volevano la chiusura definitiva di quella struttura di pura detenzione. A tutti questi due professionisti va il mio ringraziamento più sincero per quello che hanno fatto e spero che in futuro loro vengano ricordati come i primi protagonisti di questa importante storia avvenuta nella nostra Lucchesia. Io abitandovi vicino ed avendo avuto due zii che vi hanno lavorato in qualità di infermieri psichiatrici per tanti anni ne sono stato un conoscitore di quelle vicende e mi è sembrato dovuto fare un minimo di chiarezza sui veri protagonisti di questi avvenimenti accaduti.