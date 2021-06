Concerto inaugurale "Le donne di Puccini Sentinelle di Lucca"

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 giugno 2021, 19:14

"Sicurezza in città? Totale assenza di volontà politica e troppe chiacchiere. Le imboscate, le aggressioni, gli accoltellamenti e i pestaggi sono divenuti un'immancabile regola nella quotidianità lucchese". Lo dichiara in una nota Marco Santi Guerrieri, ex segretario di Fratelli d'Italia oggi militante della Lega di Salvini e presidente della libera...

mercoledì, 23 giugno 2021, 18:35

Mattarella deve mandare i carabinieri nella sede Anm. Nuovo Psi aderisce ai referendum sulla giustizia dei radicali e Lega. "Aveva ragione Cossiga, vanno mandati i carabinieri nella sede dell'Associazione nazionale dei magistrati e deve essere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione ad intervenire perchénessuno può minacciare uno...

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:49

"E' una vittoria del mondo della disabilità, non una vittoria di parte ma di tutti, che prende spunto dal riconoscimento del lavoro già fatto in Toscana". Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, la cui mozione per la realizzazione dei parchi giochi inclusivi è stata approvata dal...

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:44

Sistema Ambiente informa che, a causa di un'assemblea sindacale fissata per domani, giovedì 24 giugno, i servizi di raccolta porta a porta e spazzamento meccanizzato programmato potrebbero subire differimenti d'orario.L'azienda si scusa per gli eventuali disagi.Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:11

Il festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto" ideato da Andrea Kaemmerle con la direzione artistica dell'associazione internazionale di Teatro Guascone sbarca a Capannori . Lo fa con due appuntamenti di teatro comico. Il primo è in programma domenica 27 giugno alle 21,30 all'ostello La Salana, di Capannori.

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:57

Primo match point domani sera ore 20,30 al PalaVetusto Altopascio per il Bama Altopascio. I rosablù affrontano il Montemurlo Basket (superato di 3 punti all'andata) e in caso di vittoria sarebbero matematicamente qualificati alle final four di inizio luglio.

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:52

"Serve una sterzata per la gestione dell'ordine pubblico a Lucca". Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, commentando le reiterate aggressioni prodotte da gang di giovani stranieri nello scorso fine settimana."Non bisogna far ricadere i problemi della...

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:51

Sabato 26 giugno a Lucca, ore 9-16,30, presso il complesso San Micheletto di via Elisa: incontro nazionale per monitorare il PNRR e per promuovere una costituente dell'ecologismo politico italiano.Il Governo Draghi ed il Ministro della transizione ecologica Cingolani hanno fatto quasi sparire l'economia circolare dal PNRR e ridato fiato ad...

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:41

Per entrare a lavorare di ruolo all'interno delle aziende ospedaliere universitarie e nelle Asl della Toscana c'è un solo modo: superare i concorsi pubblici organizzati da Estar, ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Selezioni unificate che servono a formare graduatorie da cui gli le aziende sanitarie attingono per coprire il...

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:40

Presenza prestigiosa venerdì prossimo (25 giugno) a Lucca, dove arriva il fondatore nazionale dell'associazione "Maschile Plurale" Stefano Ciccone. L'appuntamento è alle ore 17,00, alla Casermetta San Regolo, sopra l'Orto Botanico, nel Centro storico: Ciccone presenterà il suo libro "Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore".