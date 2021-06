Controlli anti-Covid Altopascio: il plauso del sindaco D'Ambrosio

Altre notizie brevi

lunedì, 7 giugno 2021, 19:47

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l'appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il Cervical Test.

lunedì, 7 giugno 2021, 18:22

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e Capogruppo FdI in commissione attività produttive, Turismo e Commercio: Non bastava l'incognita della pandemia, delle riaperture e del coprifuoco per danneggiare il già compromesso settore turistico: a rincarare la dose ci ha pensato il governo, escludendo agli hotel, senza ben precisate...

lunedì, 7 giugno 2021, 17:33

C'è tempo fino a sabato prossimo, 12 giugno, per poter presentare domanda di tirocinio annuale negli uffici della Provincia di Lucca. Lo ricorda la stessa amministrazione provinciale che a maggio ha aperto i bandi per 5 percorsi di tirocini non curriculari rivolti ai giovani laureati del territorio tra i 18...

lunedì, 7 giugno 2021, 17:21

A fronte delle richieste giunte al Comune da parte dei genitori di bambini e ragazzi che frequentano le scuole capannoresi, l'amministrazione comunale mette a disposizione alcuni spazi pubblici per il saluto di fine anno scolastico.

lunedì, 7 giugno 2021, 17:11

Domani, martedì 8 giugno dalle 10 alle 12 e mercoledì 9 giugno dalle 10 alle 11 è in programma un workshop online intitolato 'Il riuso a confronto' - Esperienze di riuso da Giordania, Italia, Spagna e Tunisia aperto a tutta la cittadinanza.

lunedì, 7 giugno 2021, 16:59

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 giugno, sono 40.

lunedì, 7 giugno 2021, 16:54

Con la ripartenza e l’inizio di giugno Enel Energia rilancia la campagna di selezione per Agenti e per nuove strutture di Agenzia specializzati nella vendita nel mondo business, per promuovere le offerte e le opportunità di Enel Energia dedicate alle PMI.

lunedì, 7 giugno 2021, 11:14

Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. comunica l’avvio di una procedura di Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 Impiegato settore Servizi Cimiteriali. Il Bando ufficiale sarà disponibile dal giorno 11/06/2021 sul sito www.lrservizisrl.it nella sezione Società trasparente – Selezioni del Personale – Selezioni aperte.

lunedì, 7 giugno 2021, 11:11

La So.Crem. Lucca rende noto che è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2020, la presentazione delle linee programmatiche dell’anno 2021 e varie ed eventuali. L'assise si svolgerà presso la sede operativa di Viale Castracani 468/D, nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

domenica, 6 giugno 2021, 14:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 giugno, sono 36. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 7 giugno e fino a venerdì 11 giugno.