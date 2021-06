Convegno dell'associazione Salvemini su "Salute Mentale e Cura tra Riabilitazione e Bisogni Sociali"

martedì, 22 giugno 2021, 12:20

L'Associazione Culturale G. Salvemini propone ai cittadini un convegno che si terrà il 26 giugno presso Real Collegio a Lucca "Salute Mentale e Cura tra Riabilitazione e Bisogni Sociali".

Al mattino a partire dalle ore 10:00 vi saranno laboratori esperenziali a cura del gruppo ALAP-Associazione lucchese arte e psicologia a seguire il laboratorio Danza movimento terapia Sezione Toscana APID.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 16:30 sempre al Real Collegio Chiosco di S. Caterina si svolgerà il convegno, una panoramica di quelli che sono i Servizi che si occupano della Salute Mentale nel Percorso Evolutivo della persona, dai Servizi Pubblici della ASL a quelli presenti sul territorio come le Associazioni che si occupano di Riabilitazione. L'intento è quello di offrire una possibilità di Tavola Rotonda condivisa in cui si possano portare le Risorse e le Criticità in modo che sia possibile pensare a cosa è presente attualmente e cosa può essere fatto in un'ottica costruttiva e di miglioramento.

Fra i relatori Roberta Mulas testimonianza della Legge Basaglia, Francesco Centoni operatore di Comunità e moderatore dell'evento.

Dott. Marchi – Psichiatra -Lucca. Presidente ASS. Arte e Psicologia- Riabilitazione Adulti,

Dott.ssa Emanuela Bavazzano-Psicologa- ASL Prato,

Dott. Piero Cipriano Psichiatra - SPDC ROMA,

Dott. Gianluca d'Arcangelo Neuropsichiatra,

Lorenzoni Elisa- Psicologa Psicoterapeuta e DanzaMovimentoTerapeuta APID- Terapie Espressive ed Inclusione

Giulia Monelli psicologa- inteventi riabilitativi.

Francesca Bogazzi-Presidente progetto Scipione –Riabilitazione Adolescenti e Giovani Adulti.

L'evento è patrocinato dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca, della fondazione Mario Tobino, dall' ordine dei Medici di Lucca, dall'Associazione medici lucchesi, ALAP, ADIP, l'ingresso è gratuito, per prenotazione telefonare al 338 1405416.