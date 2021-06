Cordoglio e commozione per la scomparsa di Guglielmo Epifani

martedì, 8 giugno 2021, 15:48

Antonio Bertolucci segretario e Guido Angelini capogruppo in consiglio comunale del Pd a Capannori: Esprimiamo il nostro cordoglio e ricordiamo con commozione la scomparsa improvvisa di Guglielmo Epifani. Ci ha lasciato un grande dirigente sindacale sempre in prima linea a sostegno del mondo del lavoro. un uomo che ha fatto tanto per l'Italia. Dai grandi ideali del socialismo ne aveva tratto la forza per guardare sempre al futuro, impegnandosi fino all'ultimo in parlamento e nel paese sulle battaglie per i diritti, la sicurezza e la dignità del lavoro. Un esempio per tutti.