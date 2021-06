Coronavirus, solamente tre casi

Altre notizie brevi

sabato, 19 giugno 2021, 15:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 giugno, sono 9. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 21 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti,...

sabato, 19 giugno 2021, 13:03

Lunedì 28 giugno, alle 17:30 (seconda convocazione alle ore 18:30), si riuniscono i soci dell'Associazione Musicale Lucchese. Durante l'assemblea, che vede all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2020 e la presentazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, sono previste le relazioni del presidente Marco Cattani e del direttore...

sabato, 19 giugno 2021, 10:02

“La guerra la vince chi non molla”: così incalza Bruno Zappia, consigliere comunale della Lega di Capannori riguardo la gestione dell’amministrazione della città. “Bisogna smettere di scaricare la responsabilità sulla minoranza. Vogliono fare passare in secondo piano le loro incapacità quando la vergogna non conosce confini - esprime - Da...

sabato, 19 giugno 2021, 09:43

Oggi, 19 giugno, Udc Toscana invia questo comunicato stampa riportando una buona notizia ed una triste ricorrenza. "La buona notizia - spiega - è che per Lorenzo Cesa è stata stralciata la posizione in merito allo scandalo ndrangheta in Calabria.

sabato, 19 giugno 2021, 08:48

Sono trascorsi quasi tre mesi dalla morte di Cesare Lenci, deceduto in casa per Covid-19. Viveva a Monte San Quirico con i suoi due figli, Claudio e Giacomo. Il primo, non ce l'ha fatta, è volato in cielo dopo circa dieci giorni di ricovero in terapia intensiva al San Luca.

venerdì, 18 giugno 2021, 18:00

È disponibile la procedura sul portale Inps per le domande di assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato, relativo al periodo valido dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. La procedura è stata avviata con un messaggio dell’Istituto che include le consuete tabelle di calcolo...

venerdì, 18 giugno 2021, 16:16

Per ragioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, si dichiara che, in occasione dell’evento “Estate Davvero” non sarà possibile seguire in diretta la partita degli Europei in programma domenica 20 giugno alle 18.

venerdì, 18 giugno 2021, 16:09

L’Azienda USL Toscana nord ovest chiarisce quali sono le modalità per la vaccinazione degli “under 18”.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:38

Si terrà venerdì 25 giugno all’agriturismo “Al vecchio Metato” a Valgiano la prima presentazione del nuovo libro di Marco Di Grazia: “E quello sguardo Blues…” sei racconti che seguono il precedente “Fra la via Aurelia e il Mississippi”, storie blues fra la campagna toscana e il Delta del Mississippi.

venerdì, 18 giugno 2021, 15:28

Fratelli d'Italia Capannori con il consigliere Matteo Petrini e con Roberto Martinelli risponde alle parole dei consiglieri Angelini e Rocchi in merito ai lavori sulla Via Antonio Rossi.