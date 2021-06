Covid: Lega Toscana, Scanzi saltò fila per vaccino, pm conferma condotta 'eticamente censurabile'

lunedì, 28 giugno 2021, 23:43

"La Procura di Arezzo ha definitivamente chiarito che Andrea Scanzi saltò la fila per farsi vaccinare, ricevendo una dose che doveva spettare ad altri in quanto non aveva nessun diritto né rientrava in categorie vaccinali di quel momento. Un comportamento vergognoso che la stessa Procura ha definito 'eticamente censurabile', chiarendo l'effettiva dinamica della vicenda dopo le troppe giravolte dello stesso Scanzi. Una scorrettezza che non ha rilevanza penale ma dimostra tanta penuria morale, sbattuta in faccia ai tanti toscani che in quel momento avevano priorità ma che sono stati sorpassati da Scanzi solo perché ha approfittato della sua popolarità. Andrea Scanzi si è dimostrato un vero e proprio furbetto del vaccino come i peggiori raccomandati, mancando di rispetto a tutti quei cittadini onesti che invece hanno atteso il proprio turno senza approfittare di favoritismi".



Lo dichiarano in una nota i senatori toscani della Lega: Manuel Vescovi e Rosellina Sbrana