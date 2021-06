Dall'1 luglio al 31 agosto si possono presentare le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa e il trasporto scolastico

martedì, 29 giugno 2021, 12:51

A partire da giovedì 1° luglio potranno essere presentate le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l'anno scolastico 2021-2022.

Le agevolazioni per la mensa scolastica possono essere presentate da tutti coloro che hanno un Isee compreso tra 0 euro e 21.500 euro. E' prevista l'esenzione per chi ha un Isee inferiore a 6.195 euro e la tariffa di 1 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 6.195,01 euro e 7.500 euro. La tariffa per coloro che hanno un Isee compreso tra 7.500,01 euro e 21.500 euro cresce in maniera proporzionale tra 2.25 euro e 4 euro. Tariffa intera pari a 4 euro per chi ha un Isee superiore a 21.500 euro. Sono previsti sconti del 10% per il secondo figlio iscritto alla mensa, del 50% per il terzo figlio, del 75 % per il quarto figlio e l' esenzione per il quinto.

Per il trasporto scolastico delle scuole dell'infanzia e primarie è prevista l'esenzione totale per chi possiede un Isee inferiore a € 6.195,00 e una riduzione del 50% per chi possiede un Isee tra 6.195,01 e 7.500,00 euro. Per chi possiede un Isee superiore a 7.500 euro la tariffa è intera. Sono previste agevolazioni per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16.000 euro.

Il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale pertanto ogni richiesta di informazioni e attivazione del servizio dovrà essere rivolta all'azienda CTTNord-Vaibus. Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa in base al reddito certificato sulla base dell'Isee per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Prevista l'esenzione totale per un Isee inferiore a € 6.200,00 euro, una riduzione del 50% per coloro che hanno un Isee compreso tra 6.200,01 e 7.500,00 euro e tariffa piena con Isee superiore a 7.500,00. Sono previste agevolazioni anche per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16.000 euro.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 31 agosto, con le seguenti modalità:

Utilizzando il portale "Servizi Online" accessibile dal sito istituzionale del Comune di Capannori:https://www.comune.capannori.lu.it/utilizza-i-servizi/servizi-online/(è necessario dotarsi dell'identità digitale SPID); Registrandosi al portale Ap@ci della Regione Toscana accessibile all'indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/apaci o dal sito della Regione Toscana con autenticazione SPID, CNS o CIE ed inviare la domanda al Comune di Capannori indicando nell'oggetto: "Agevolazione tariffaria mensa e trasporto 21-22"; Via PEC all'indirizzo:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it utilizzando come oggetto la dicitura"Agevolazione tariffaria mensa e trasporto 21-22". Si ricorda che la Pec deve essere inviata da altra Pec.



Per informazioni e appuntamenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche ai numeri: tel.0583 428430 -0583 428433- 0583 428432 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.