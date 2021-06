Dante dall’Oratorio degli Angeli Custodi

Altre notizie brevi

sabato, 12 giugno 2021, 18:13

Nei giorni scorsi si è svolto il Comitato Regionale della UDC, purtroppo non ancora in presenza.I numerosi amici che hanno partecipato, con il solito entusiasmo, hanno rilevato l’esigenza della convocazione di un Consiglio Nazionale che puntualizzi principalmente gli aspetti di quell’azione politica che dovrebbe sfociare nella creazione della federazione del...

sabato, 12 giugno 2021, 16:58

Domenica 13 giugno alle ore 17:30 'La dolcezza ancor dentro mi suona Dante Alighieri e la musica del presente': tavola rotonda a cura di Renzo Cresti musicologo già direttore e docente presso l’ISSM Boccherini, Socio onorario SIMC:

sabato, 12 giugno 2021, 16:29

Secondo appuntamento con 'I fossi dell'arte' nel centro storico di Lucca sabato 19 giugno dalle ore 16 nel tratto di strada e Piazza San Francesco, promotore Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, e il patrocinio del comune,...

sabato, 12 giugno 2021, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 giugno, sono 34. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 14 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti,...

venerdì, 11 giugno 2021, 17:10

Il caso dell’alienazione del complesso immobiliare del Consorzio Acque e Deupurazione (Coad) da parte delle amministrazioni comunali di Pescia e Villa Basilica torna all’attenzione della Regione.I consiglieri regionali del Pd, Valentina Mercanti e Marco Niccolai, hanno infatti presentato un’interrogazione per chiedere al presidente della giunta toscana “se sia a conoscenza...

venerdì, 11 giugno 2021, 17:09

Fino al 19 giugno è possibile richiedere un contributo a parziale copertura dei costi dei Centri Estivi per bambini dai 3 al 14 anni. Possono partecipare all'assegnazione dei voucher i bambini residenti nel territorio comunale iscritti ad attività dell'elenco dei soggetti che si sono resi disponibili alla realizzazione e gestione...

venerdì, 11 giugno 2021, 16:55

Per tutta la giornata di domani, sabato 12 giugno, presso il supermercato Carreffour, di via della SS Annunziata, sará presente un punto di raccolta di generi alimentari della Misericordia di Lucca per allestire il prossimo "Emporio Solidale" che a breve verrá aperto a San Marco in via per Corte Natta.

venerdì, 11 giugno 2021, 16:49

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, per una questione organizzativa, da lunedì 14 giugno le vaccinazioni Covid prenotate sul dipartimento della prevenzione di Capannori saranno spostate nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”, con stessa data e stesso orario.

venerdì, 11 giugno 2021, 16:49

Contenere la spesa per farmaci e prescivere esami e visite in modo appropriato. Si parlarà di questi due importanti argomenti, che attraversano tutto il sistema sanitario nazionale e ne determinano la sostenibilità economica, nelle quattro edizioni dell'evento formativo on line intitolato "Promuovere l'appropriatezza prescrittiva ed il contenimento della spesa farmaceutica...

venerdì, 11 giugno 2021, 14:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 giugno, sono 39. Sono tre i nuovi casi di contagio registrati oggi in Lucchesia: Altopascio 1, Capannori 1, Lucca 1.