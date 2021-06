Ecco i temi del palinsesto di giugno di "Culturalmentre", la web tv intelligente

martedì, 1 giugno 2021, 09:13

Leggende siciliane e misteri d'Italia, il bullismo e la Seconda guerra mondiale, libri per bambini e ragazzi, storie di persone e luoghi stra-ordinari come l'isola del Tino: sono alcuni dei temi del palinsesto di giugno di "Culturalmentre", la web tv intelligente, rassegna culturale online promossa dalle associazioni "Nati per scrivere" e "L'Ordinario", che chiude la prima stagione con oltre 50.000 visualizzazioni e pensa già al palinsesto autunnale

"Culturalmentre" propone varie rubriche che vanno "in onda" in diretta Facebook, tutti i lunedì (alle 21.00) e i mercoledì (alle 18.30) del mese. Un ultimo mese di appuntamenti prima della pausa estiva.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti di giugno:

7 giugno, ore 21.00 – Per la rubrica "Una nuova pagina", la giornalista Romina Lombardi presenta il volume "Gianpiero Brancoli Pantera. Fotografo in Russia con l'Armir" (edito da Tralerighe libri), un impressionante diario di vita e di guerra degli anni 1940-1945 di uno dei fotografi che partecipò alla Campagna di Russia. In studio a parlarne Marco Brancoli Pantera e Filippo Brancoli Pantera, rispettivamente figlio e nipote di Gianpiero, ma soprattutto custodi di un patrimonio umano e storico davvero importante. Un evento che attraversa ben tre generazioni.

9 giugno, ore 18.30 – Leggendando. Storie di folclore: puntata dedicata alle leggende siciliane, in compagnia dello scrittore Giuseppe Gallato ("Bestie d'Italia", NPS Edizioni) e della blogger Cristina Pace, alias Krilli, del blog "Perché lo dice Krilli".

14 giugno, ore 21.00 – Rubrica "Gli Stra-Ordinari": Tyrus Mayor, alla scoperta dell'Isola di luce. La giornalista Daniela Tresconi intervista Elisabetta Cesari, presidentessa dell'associazione "Amici Isola del Tino".

16 giugno, ore 18.30 – Per la rubrica "Il salotto dei lettori straordinari", festeggiamo il compleanno di Panesi Edizioni, casa editrice ligure che soffia sette candeline, in compagnia delle scrittrici Daniela Tresconi, Maria Pia Michelini, Elisa Pirino, Zera Messier, Barbara Chinello e Elisabetta Berselli e dei loro romanzi con forti personaggi femminili, intervistate da Isabella Cavallari, del blog "Bosco dei sogni fantastici".

21 giugno, ore 21.00 – Rubrica "Gli Stra-Ordinari": "Dal Bullismo al palcoscenico, intervista a Samuele Ghiselli'. Presentatore, conduttore, speaker radiofonico e volto noto di Tele Montecatini Terme, Samuele racconta la sua vita a partire dall'adolescenza trascorsa in un quartiere difficile a fare i conti con il bullismo. Uno spaccato di vita vera e un esempio di rivincita sulla vita.

23 giugno, ore 18.30 – Intervista all'autore: ospite la scrittrice ligure Patrizia Mazzini, che presenta il suo libro per bambini "Annetta non è una buona forchetta", illustrato da Luciana Volante, in uscita a giugno per NPS Edizioni.

28 giugno, ore 21.00 – Presentazione della nuova edizione dei concorsi "Misteri d'Italia" (letterario, per romanzi inediti, promosso da "Nati per scrivere"), "L'Ordinario" (giornalistico, promosso da "L'Ordinario") e "Parole in posa" (contest fotografico, promosso dalla scrittrice Romina Bramanti). Intervengono i presidenti delle associazioni Alessio Del Debbio e Romina Lombardi, alcuni partner, come "Il casolare bioenergetico" e l'agenzia letteraria "Tracce d'Inchiostro", e la vincitrice della seconda edizione di "Misteri d'Italia": la scrittrice Maena Delrio. La premiazione dei tre concorsi si terrà durante il festival Lucca Città di Carta, ad aprile 2022.

30 giugno, ore 18.30 – A tu per tu con l'editore: grande festa di chiusura con NPS Edizioni, il marchio editoriale dell'associazione "Nati per scrivere", che presenta il suo ricco catalogo dedicato al fantastico italiano e al folclore, con gli scrittori Elena Covani, Francesca Cappelli, Alessio Filisdeo, Marco Bertoli e Alessandra Leonardi, che ci portano a spasso per le città europee con i loro romanzi. Scopriamo le nuove uscite dell'estate: "La masca", di Laura Rizzoglio, e "Il vortice dei dannati", di Franco Giacoia, e la raccolta di fiabe "Guida turistica per sognatori", di Alessandro Ricci.

La rassegna "Culturalmentre" va in onda, in diretta sulle pagine Facebook: Nati per scrivere, L'Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i lunedì (alle 21.00) e i mercoledì (alle 18.30). Durante le dirette, gli spettatori possono interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all'incontro, ai giochi e alle attività proposte.

A settembre uscirà il nuovo palinsesto dell'autunno.