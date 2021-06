Ecco l'elenco dei soggetti che organizzano i centri estivi

Altre notizie brevi

venerdì, 11 giugno 2021, 17:10

Il caso dell’alienazione del complesso immobiliare del Consorzio Acque e Deupurazione (Coad) da parte delle amministrazioni comunali di Pescia e Villa Basilica torna all’attenzione della Regione.I consiglieri regionali del Pd, Valentina Mercanti e Marco Niccolai, hanno infatti presentato un’interrogazione per chiedere al presidente della giunta toscana “se sia a conoscenza...

venerdì, 11 giugno 2021, 16:55

Per tutta la giornata di domani, sabato 12 giugno, presso il supermercato Carreffour, di via della SS Annunziata, sará presente un punto di raccolta di generi alimentari della Misericordia di Lucca per allestire il prossimo "Emporio Solidale" che a breve verrá aperto a San Marco in via per Corte Natta.

venerdì, 11 giugno 2021, 16:49

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, per una questione organizzativa, da lunedì 14 giugno le vaccinazioni Covid prenotate sul dipartimento della prevenzione di Capannori saranno spostate nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”, con stessa data e stesso orario.

venerdì, 11 giugno 2021, 16:49

Contenere la spesa per farmaci e prescivere esami e visite in modo appropriato. Si parlarà di questi due importanti argomenti, che attraversano tutto il sistema sanitario nazionale e ne determinano la sostenibilità economica, nelle quattro edizioni dell'evento formativo on line intitolato "Promuovere l'appropriatezza prescrittiva ed il contenimento della spesa farmaceutica...

venerdì, 11 giugno 2021, 14:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 giugno, sono 39. Sono tre i nuovi casi di contagio registrati oggi in Lucchesia: Altopascio 1, Capannori 1, Lucca 1.

venerdì, 11 giugno 2021, 14:29

È stata revocata l'ordinanza, firmata il 28 maggio scorso, che vietava l'uso alimentare dell'acqua erogata dall'acquedotto nella frazione di Gignano di Brancoli. Dopo gli interventi del gestore e a seguito dei controlli condotti dall'Azienda Asl Toscana Nord Ovest, l'acqua è di nuovo potabile e non deve essere bollita prima del consumo.

venerdì, 11 giugno 2021, 12:51

Una bella vittoria, meritata ed inaspettata, di una parte degli alunni della 4E del liceo scientifico “Ettore Majorana” di Capannori, al concorso “Ridisegniamo il quotidiano”, indetto dall’università di Firenze. L’ottimo risultato giunge a conclusione del percorso di PCTO, alternanza scuola lavoro, che gli studenti hanno svolto presso il Design Campus...

giovedì, 10 giugno 2021, 15:36

Appuntamento con 'I fossi dell'arte' sabato 19 giugno alle 16 nel centro storico di Lucca, inserito nel calendario degli eventi 'Vivi Lucca' con il patrocinio del comune di Lucca. Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, promotore, ringrazia anticipatamente gli artisti, Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei,...

giovedì, 10 giugno 2021, 15:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 giugno, sono 45. Sono nove i nuovi contagi da Covid-19 in Lucchesia. Nel dettaglio: Lucca 8, Porcari 1.

giovedì, 10 giugno 2021, 13:28

Tornano a Capannori i laboratori artistici gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni 'Artisti Vagabondi' promossi da Forium agenzia formativa, Associazione Teatro di Buti e Oxfam in collaborazione con il Comune di Capannori e il sostegno della Regione Toscana.