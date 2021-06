Fp Cisl Toscana e Fp Cisl Lucca: "Ordinanza della Regione su infermieri da inviare a rinforzo degli organici nelle Rsa, sul metodo non ci siamo"

Altre notizie brevi

"La Procura di Arezzo ha definitivamente chiarito che Andrea Scanzi saltò la fila per farsi vaccinare, ricevendo una dose che doveva spettare ad altri in quanto non aveva nessun diritto né rientrava in categorie vaccinali di quel momento.

In considerazione del fatto che è il primo mese di introduzione del Pams e che alcune norme sono state modificate di recente, la scadenza per il rinnovo dei permessi annuali di accesso, transito e sosta nella Ztl relativamente alle categorie DM, A3, I, R, N, H sarà prorogata a sabato...

Il Corso BLS-D si svolgerà il giorno 28 Giugno 2021 alle ore 21,00 presso il Tennis Club DODO in via Villa Landi a S. Pietro a Vico, è organizzato dalle Nuove Pantere Lucca Baseball & Softball e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.

Via di Sottomonte continua a creare situazioni pericolose: così Matteo Scannerini (FI) e Ilaria Benigni (Lega), consiglieri comunali di Capannori e provinciali di Lucca che aggiungono in una nota congiunta:

Gabriele Martinelli socialista di Lucca: Sabato scorso a Lucca si è svolto un convegno organizzato dall'Associazione Gaetano Salvemini, di cui anch'io ne faccio parte, dove si è discusso dell'importante tema " Salute mentale e cura ".

Secondo appuntamento estivo con le Cartoline pucciniane giovedì 1° luglio alle ore 21.30, in piazza del Giglio, con La Rondine. Con l'ottava edizione, le Cartoline pucciniane tornano come consueto appuntamento serale con i recital per canto e pianoforte nella suggestiva cornice di Piazza del Giglio, che animano l'estate lucchese da...

Si terrà questo sabato 3 luglio al Bistrò lucchese Artespressa Caffè, in via dell'Anfiteatro 59, un drink&draw con gli autori di Doomsday Machine - Weird Western, la rivista antologica della casa editrice Leviathan Labs.

Il 26 giugno è venuto a mancare il presidente del Comitato Viabilità e Ambiente di Pontetetto, Giorgio Michelotti.

Il 30 Giugno inizia in piazza San Frediano angolo via Fillungo dalle ore 18.00 alle 21.00 la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale.

La UIL di Lucca si stringe intorno alla famiglia Piliero, colpita dal grave lutto. Una notizia che è arrivata in una afosa domenica pomeriggio e da quel momento è sceso un velo di dolore e costernazione per la scomparsa di Luciana Piliero.