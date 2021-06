Il cordoglio dell’Asl per la scomparsa del dottor Giuseppe Fontana

Altre notizie brevi

martedì, 1 giugno 2021, 18:04

martedì, 1 giugno 2021, 18:02

La situazione pandemica in Africa, America Latina e Medio Oriente, nonché le prospettive che vi derivano sono al centro di tre incontri – online e gratuiti –, organizzati dalla Provincia di Lucca, con i Comuni di Lucca e Capannori e il Centro cooperazione missionaria della Diocesi di Lucca.

martedì, 1 giugno 2021, 17:56

L'amministrazione comunale festeggia la Festa della Repubblica con due iniziative. La prima si svolgerà domani (mercoledì 2 giugno) alle ore 12.00 in piazza Aldo Moro e prevede un flash mob intorno alla bandiera italiana al quale parteciperanno il sindaco Luca Menesini, 16 volontari delle associazioni di protezione civile del territorio...

martedì, 1 giugno 2021, 17:42

"Il direttivo comunale di Fratelli d'Italia, in relazione ai fatti di cronaca nera verificatesi in questi ultimi giorni, chiede al sindaco e presidente della Provincia Menesini che venga subito istituito un servizio di consulenza gratuita per chi pensa di averne necessità" è scritto in una nota stampa Fdi.

martedì, 1 giugno 2021, 14:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 giugno, sono 27.

martedì, 1 giugno 2021, 09:13

Leggende siciliane e misteri d'Italia, il bullismo e la Seconda guerra mondiale, libri per bambini e ragazzi, storie di persone e luoghi stra-ordinari come l'isola del Tino: sono alcuni dei temi del palinsesto di giugno di "Culturalmentre", la web tv intelligente, rassegna culturale online promossa dalle associazioni "Nati per scrivere"...

martedì, 1 giugno 2021, 08:57

Le donne del Pd mandano un abbraccio ai figli di Carmela, la donna uccisa ad Altopascio dal suo compagno: Carmela è morta perché era una donna. È successo ad Altopascio, in pieno giorno. Ancora una volta per mano di un compagno. Una violenza che ferisce la coscienza della comunità e...

lunedì, 31 maggio 2021, 20:36

Il Monte Forato è una delle mete più caratteristiche delle Alpi Apuane, grazie al suggestivo arco naturale che unisce le sue due vette gemelle creando così il grande foro visibile dalla Garfagnana e dalla Versilia. Partendo dal caratteristico borgo di Fornovolasco, tramite sentiero tra boschi misti, raggiungiamo la panoramica Foce...

lunedì, 31 maggio 2021, 19:38

Entra in vigore dal 1 giugno la nuova disciplina per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico contenuta nel Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta del centro storico di Lucca (PAMS) approvato nello scorso febbraio.

lunedì, 31 maggio 2021, 17:41

II comune di Lucca ha avviato formalmente le procedure per il ripristino dell’uso pubblico (pedonale e ciclabile) mediante iscrizione nell’apposito registro comunale, di via del Campaccio nella frazione di Pozzuolo, secondo il tracciato che era stato precedentemente declassato.