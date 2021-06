Il cordoglio dell'Associazione Musicale Lucchese per la scomparsa di Marcello Petrozziello

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 giugno 2021, 16:58

Profondo cordoglio da parte dell’assessore a trasporti e infrastrutture, Stefano Baccelli, per la scomparsa del giornalista Marcello Petrozziello, responsabile della comunicazione della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e anima dell’agenzia Clip Comunicare.

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:24

Anche Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marcello Petrozziello. Il presidente Rodolfo Pasquini, in particolare, ricorda commosso l'amicizia ultradecennale che lo legava a lui e il rapporto di reciproca collaborazione mai venuto meno in questi anni, durante...

mercoledì, 30 giugno 2021, 14:23

La Cna di Lucca ha appreso con grande dolore della scomparsa di Marcello Petrozziello. Di lui ricordiamo la grande professionalità, l’ottima capacità di comunicare e l’attenzione che ha sempre avuto per il settore della piccola e media impresa.

mercoledì, 30 giugno 2021, 14:09

Scomparsa di Marcello Petrozziello, il cordoglio del presidente Menesini: Con Marcello Petrozziello non se ne va solo un grande professionista e un grande comunicatore, se ne va soprattutto una persona sempre attenta al mondo che lo circondava, che guardava con occhio lucido e sapeva comprendere con estrema chiarezza.

mercoledì, 30 giugno 2021, 14:02

"È stato un visionario della comunicazione, il nostro punto di riferimento per l'ufficio stampa, dispensatore di consigli e conoscitore del territorio e delle dinamiche politiche, giornalistiche e sociali. Con coraggio ci ha sempre trattato come professionisti ma anche come se fossimo suoi figli, senza sé e senza ma".

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:50

Profondo cordoglio per la morte di Marcello Petrozziello viene espresso anche dalla lista civica SìAmoLucca e dal suo presidente Remo Santini, a cui era legato da un rapporto trentennale. "Un vero professionista della notizia, che non si è mai risparmiato ed era diventato il punto di riferimento delle istituzioni, che...

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:40

L'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" esprime cordoglio per la scomparsa di Marcello Petrozziello, che da sempre è stato vicino all'attività culturale realizzata dall'associazione nel corso degli anni.

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:40

Marco Martinelli di Fratelli d'Italia esprime il suo dolore per la scomparsa di Marcello Petrozziello: Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Marcello. Nel corso degli anni ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e le capacità professionali.

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:35

“Apprendo con dispiacere la scomparsa del giornalista Marcello Petrozziello, conosciuto ormai molti anni fa e indubbiamente figura di rilievo relativamente alla comunicazione a Lucca”.

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:33

Venerdì 2 luglio, alle 16.30, si svolgerà il secondo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa', il progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca ed è finanziato con il contributo...