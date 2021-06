Il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa di Marcello Petrozziello

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:24

Anche Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marcello Petrozziello. Il presidente Rodolfo Pasquini, in particolare, ricorda commosso l'amicizia ultradecennale che lo legava a lui e il rapporto di reciproca collaborazione mai venuto meno in questi anni, durante l'alternarsi di Marcello in diversi e importanti incarichi all'interno di enti e istituzioni. Alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo vanno le più sentite condoglianze e l'abbraccio affettuoso della nostra associazione.