Il presidente del consiglio regionale domani a Lucca

Altre notizie brevi

giovedì, 3 giugno 2021, 17:47

È riaperta al pubblico questa mattina (giovedì 3 giugno) la Torre civica delle ore. Nel rispetto delle misure di prevenzione covid l'accesso sarà possibile in turni con al massimo 10 persone a turno, con una durata di 30 minuti.

giovedì, 3 giugno 2021, 17:13

Nel pomeriggio, l'assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini accompagnato dalla dirigente del settore Antonella Giannini e dal rappresentante della ditta Giannini di Porcari, ha incontrato una delegazione di commercianti di San Concordio composta dal presidente e dal direttore Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, da Luca Floridia - presidente Centro...

giovedì, 3 giugno 2021, 16:44

Domani e dopodomani (venerdì 4 e sabato 5 giugno), due nuovi open day per vaccinarsi con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. Gli appuntamenti sono destinati a chi ha tra i 40 e i 79 anni e il vaccino somministrato sarà il Vaxzevria (ex Astrazeneca).

giovedì, 3 giugno 2021, 15:05

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 giugno, sono 37. Sono solamente due i nuovi casi di contagio registrati oggi tra Lucchesia e Piana.

giovedì, 3 giugno 2021, 13:42

Lungo il dritto viale Europa a Lammari nel comune di Capannori, conosciuto anche come "il viale di Marlia", in località Masini, nel grande piazzale a ridosso dell'omonimo centro commerciale, domenica 6 giugno è in programma la prima edizione di ...

giovedì, 3 giugno 2021, 13:42

Tra le sfide che ci pone di fronte l'avanzare della tecnologia, il tema della redistribuzione della ricchezza generata all'interno di un'economia digitale occupa una posizione sempre più rilevante. Ecco perché LuccaFutura ha deciso di dedicare il quarto appuntamento streaming proprio alla "Giustizia sociale nel cambiamento tecnologico", ritenendo l'innovazione, la sostenibilità...

giovedì, 3 giugno 2021, 13:24

Acque SpA comunica che, a partire dalla prossima settimana, verrà effettuato il periodico ciclo di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone che giorno per giorno saranno interessate dai lavori si verificheranno cali di pressione e possibili...

giovedì, 3 giugno 2021, 13:24

Lunedì prossimo (7 giugno), in occasione del 170esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Lucca, il front office del Comando di piazzale San Donato resterà chiuso al pubblico dalle 9.30 alle 11.00.

mercoledì, 2 giugno 2021, 16:19

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 giugno, sono 41.

mercoledì, 2 giugno 2021, 14:43

Secondo appuntamento con i fossi dell'arte. Il tutto in via del Fosso e Piazza San Francesco sabato 19 giugno dalle 16 alle 22 seguendo le indicazioni anti Covid.