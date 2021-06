Il tour Lucca a luci rosse ideato dalla guida turistica Giada Paolini

martedì, 8 giugno 2021, 21:45

Torna l'appuntamento per i vicoli peccaminosi di una Lucca che fu, ma con una novità. Il tour Lucca a luci rosse, ideato dalla guida turistica Giada Paolini e promosso dall'Associazione Lucca Info&Guide, si arricchisce grazie alla collaborazione con l'Hotel San Martino e Diana, oggi bellissimo albergo, un tempo sede del bordello più lussuoso di Lucca. Un'edizione dunque limitatissima che permetterà ai partecipanti di scoprire luoghi e vicoli fuori dai soliti itinerari turistici.Venerdì 11 giugno ore 16.30 partirà il tour, che attraverserà vari secoli della storia delle case chiuse a Lucca per finire 1ora e mezzo dopo proprio davanti all'Hotel, dove Fabrizio e Alessia allieteranno i partecipanti del tour con una piacevole sorpresa.Questa bella collaborazione vuole essere anche un segnale positivo di ripartenza di un settore, quello turistico, completamente fermato a causa della pandemia, il segnale che faremo del nostro meglio per ripartire, con le dovute precauzioni, con eventi più interessanti che mai.

Prenotazione obbligatoria al 339 6496884 oppure scrivendo a giada.dadatour@gmail.com