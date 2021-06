Inps in ricordo di Guglielmo Epifani

martedì, 8 giugno 2021, 19:43

Un commosso ricordo per la scomparsa di Guglielmo Epifani viene espresso dal presidente dell'Inps Tridico e da tutto il Consiglio di Amministrazione, anche a nome dell'Istituto. "È un grande vuoto quello che Epifani lascia nelle istituzioni e negli organismi dedicati al lavoro e ai lavoratori, oltre che nella politica. L'impegno come sindacalista dal pensiero profondo e aperto, il percorso come parlamentare e presidente di Commissione, in cui ha portato la sua umanità e una non comune competenza su temi rilevanti per il welfare e il Lavoro, in stretta attinenza alle funzioni dell'Inps, hanno contribuito a far evolvere il dibattito in ogni contesto in cui sia intervenuto. Un esempio di grande valore per il Paese, accompagnato da principi solidi, gentilezza e reale capacità di dialogo".