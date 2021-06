Insediato il nuovo consiglio dell'ordine degli architetti

Altre notizie brevi

giovedì, 10 giugno 2021, 15:36

Appuntamento con 'I fossi dell'arte' sabato 19 giugno alle 16 nel centro storico di Lucca, inserito nel calendario degli eventi 'Vivi Lucca' con il patrocinio del comune di Lucca. Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, promotore, ringrazia anticipatamente gli artisti, Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei,...

giovedì, 10 giugno 2021, 15:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 giugno, sono 45. Sono nove i nuovi contagi da Covid-19 in Lucchesia. Nel dettaglio: Lucca 8, Porcari 1.

giovedì, 10 giugno 2021, 13:28

Tornano a Capannori i laboratori artistici gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni 'Artisti Vagabondi' promossi da Forium agenzia formativa, Associazione Teatro di Buti e Oxfam in collaborazione con il Comune di Capannori e il sostegno della Regione Toscana.

giovedì, 10 giugno 2021, 13:24

Lavori di potenziamento infrastrutturale ed impermeabilizzazione nella galleria Lupacino, di consolidamento nella galleria Acquabianca, e attività propedeutiche all’adeguamento sismico del Ponte sul Rio Cavo. Inoltre sono previste la manutenzione: ai binari, agli impianti di segnalamento ed il taglio della vegetazione infestante.

giovedì, 10 giugno 2021, 13:16

A partire da lunedì 14 giugno Enel Green Power darà il via alle operazioni di svaso dell'invaso di Vinchiana, situato nel Comune di Lucca, per effettuare interventi manutentivi necessari per l'adeguamento della capacità di scarico, così da garantire la massima efficienza nella gestione dell'invaso sia per quanto riguarda l'attività di...

giovedì, 10 giugno 2021, 13:14

“Neuromarketing nel mondo dei servizi”: è questo il titolo dell’evento organizzato dal gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lucca Massa Carrara sulla “neuroeconomia”. per analizzare psicologicamente gli aspetti comportamentali dei clienti. L'obiettivo è quello di avvicinare chi opera nel settore del commercio alle più recenti scoperte delle neuroscienze, della neuroeconomia e...

giovedì, 10 giugno 2021, 13:09

Acque SpA comunica che la prossima settimana verrà effettuata la seconda e ultima parte del ciclo periodico di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo, allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone, che nei tre giorni saranno interessate dagli interventi, si verificheranno cali di...

mercoledì, 9 giugno 2021, 16:59

La ASL Toscana nord ovest ha pubblicato un avviso rivolto alle Associazioni di Volontariato e alle organizzazioni del Terzo Settore per reclutare volontari da destinare all’accoglienza della cittadinanza agli hub vaccinali e regolare i flussi della numerosa utenza.

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:20

In merito al recente intervento della segreteria UIL pensionati di Lucca sull’assenza di uno spogliatoio nella sala Tac dell’ospedale di Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che nella sede in cui si trova la Tac al “San Luca” sono presenti spazi per consentire agli utenti di spogliarsi e di...

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:21

Giovedì 10 giugno, a partire dalle 18, si terrà l'incontro online e gratuito 'Israele-Palestina': una tregua senza pace', che rientra nel ciclo di incontri 'Nessun luogo è lontano', nell'ambito del quale vengono analizzate le conseguenze della pandemia da Covid-19 in alcune zone del pianeta, cercando di comprendere come sarà la...