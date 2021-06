Iscrizione per 'I fossi dell'arte': chi è interessato contatti Fabrizio Barsotti

venerdì, 4 giugno 2021, 17:47

Iscrizione per 'I fossi dell'arte': chi è interessato contatti Fabrizio Barsotti, pittore lucchese al numero telefonico 3937498290 per appuntamento del 19 giugno. Via del Fosso, centro storico n153, dalle ore 16 in poi.