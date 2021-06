La commozione di Confcommercio per la scomparsa di Francesco Giannini

Altre notizie brevi

venerdì, 25 giugno 2021, 16:30

Dopo l'evento della scorsa settimana, LuccaFutura torna con un altro appuntamento. Martedì 29 giugno alle 21,15, sarà infatti il Real Collegio a fare da sfondo a un nuovo incontro in presenza aperto a tutta la cittadinanza che avrà al centro le sfide in materia di rigenerazione urbana sostenibile.

venerdì, 25 giugno 2021, 12:41

Inizia lunedì 28 giugno alle 16:30 un ciclo di tre incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa' e, in particolare, agli inbook, che rientrano nell'ambito del progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca...

venerdì, 25 giugno 2021, 12:05

Da mercoledì 30 giugno terminerà l’attività in convenzione del dottor Dante Renzo Fantozzi, medico di medicina generale attivo nella Aggregazione Funzionale Territoriale “Lucca Ovest” dell’ambito territoriale Lucca e Pescaglia (Lucca 1).

venerdì, 25 giugno 2021, 09:04

Continua la campagna di ascolto e di incontro che la Lega ha lanciato da diversi mesi. Adesso l'attenzione si sposta nelle frazioni di Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri. I consiglieri comunali Simone Marconi e Francesco Fagni, insieme ai militanti della Lega, saranno presenti ai gazebi che si svolgeranno sabato 26...

giovedì, 24 giugno 2021, 18:33

Sabato 26 giugno, presso la palestra del Campo "Moreno Martini" in Via Delle Tagliate a Lucca, si svolgerà organizzata dalla sezione "G. Dovichi" di Lucca e ospitata dall'Atletica Virtus Lucca.

giovedì, 24 giugno 2021, 17:57

Sabato 26 giugno alle ore 6:00 in prima convocazione e domenica 27 giugno alle ore 10:30 in seconda convocazione presso la Chiesa della Misericordia di Lucca in P.zza S.Salvatore, si terrà l'assemblea ordinaria degli iscritti col seguente ordine del giorno: Accreditamento degli iscitti per il diritto al voto (Articoli 10...

giovedì, 24 giugno 2021, 15:05

“Sinistra con” aderisce e sollecita la partecipazione alla mobilitazione promossa da Cgil, Cisl, Uil con le manifestazioni del 26 giugno per ottenere la proroga della moratoria sui licenziamenti, la riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro e, più in generale, per un utilizzo delle risorse del...

giovedì, 24 giugno 2021, 14:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 giugno, sono 17. Per quanto riguarda le vaccinazioni il totale delle dosi somministrate sul territorio aziendale è di 870.830. Le prime dosi erogate hanno superato quota 600mila: sono 604.953.

giovedì, 24 giugno 2021, 14:23

Sabato 26 giugno a Lucca, ore 9-16,30, presso il complesso San Micheletto avrà luogo l’incontro nazionale per monitorare il PNRR e per promuovere una costituente dell'ecologismo politico italiano.

giovedì, 24 giugno 2021, 12:51

L’associazione Sinistra Civica Ecologista - Coordinamento provinciale di Lucca aderisce e promuove la partecipazione alla manifestazione nazionale promossa, per giovedì 26 giugno, sulle piazze di Firenze, Torino e Bari da CGIL, CISL e UIL, per chiedere al governo Draghi la proroga del blocco ai licenziamenti al fine di contenere gli...