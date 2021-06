L'Asl si rivolge alle associazioni di volontariato per l’accoglienza della cittadinanza agli hub vaccinali anti-Covid

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:20

In merito al recente intervento della segreteria UIL pensionati di Lucca sull’assenza di uno spogliatoio nella sala Tac dell’ospedale di Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che nella sede in cui si trova la Tac al “San Luca” sono presenti spazi per consentire agli utenti di spogliarsi e di...

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:21

Giovedì 10 giugno, a partire dalle 18, si terrà l'incontro online e gratuito 'Israele-Palestina': una tregua senza pace', che rientra nel ciclo di incontri 'Nessun luogo è lontano', nell'ambito del quale vengono analizzate le conseguenze della pandemia da Covid-19 in alcune zone del pianeta, cercando di comprendere come sarà la...

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:04

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 giugno, sono 20.

martedì, 8 giugno 2021, 21:45

Torna l'appuntamento per i vicoli peccaminosi di una Lucca che fu, ma con una novità. Il tour Lucca a luci rosse, ideato dalla guida turistica Giada Paolini e promosso dall'Associazione Lucca Info&Guide, si arricchisce grazie alla collaborazione con l'Hotel San Martino e Diana, oggi bellissimo albergo, un tempo sede del...

martedì, 8 giugno 2021, 21:45

Partirà domani, mercoledì 9 giugno, alle 18, il ciclo di incontri per la realizzazione delle idee pratiche per enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche e cittadini della Piana di Lucca desiderosi di impegnarsi nella realizzazione di attività e servizi collaborativi a sostegno delle famiglie.

martedì, 8 giugno 2021, 21:17

Giovedì 10 giugno alle 17, sulla piattaforma Zoom, l'Informagiovani organizza un incontro informativo gratuito sulle opportunità di viaggio e lavoro all’estero come Au Pair. Durante l’incontro i partecipanti potranno ricevere tutte le informazioni utili su requisiti, famiglie, costi, visti, viaggio e tutto ciò che c’è da sapere per tornare a viaggiare.

martedì, 8 giugno 2021, 19:45

Inps e Mef hanno oggi definito tecnicamente, come previsto, la norma approvata in consiglio dei ministri lo scorso venerdì 5 giugno che consente all'istituto di autorizzare ulteriore cassa integrazione Covid nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico.

martedì, 8 giugno 2021, 19:43

Un commosso ricordo per la scomparsa di Guglielmo Epifani viene espresso dal presidente dell'Inps Tridico e da tutto il Consiglio di Amministrazione, anche a nome dell'Istituto. "È un grande vuoto quello che Epifani lascia nelle istituzioni e negli organismi dedicati al lavoro e ai lavoratori, oltre che nella politica.

martedì, 8 giugno 2021, 15:48

Antonio Bertolucci segretario e Guido Angelini capogruppo in consiglio comunale del Pd a Capannori: Esprimiamo il nostro cordoglio e ricordiamo con commozione la scomparsa improvvisa di Guglielmo Epifani. Ci ha lasciato un grande dirigente sindacale sempre in prima linea a sostegno del mondo del lavoro.

martedì, 8 giugno 2021, 15:45