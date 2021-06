Lutto di SìAmoLucca e Remo Santini per la morte di Marcello Petrozziello

Profondo cordoglio per la morte di Marcello Petrozziello viene espresso anche dalla lista civica SìAmoLucca e dal suo presidente Remo Santini, a cui era legato da un rapporto trentennale. "Un vero professionista della notizia, che non si è mai risparmiato ed era diventato il punto di riferimento delle istituzioni, che sapeva distinguere l'amicizia dalla battaglia politica - si legge in una nota -. Oggi purtroppo, dopo averne conquistate tante grazie alle sue brillanti capacità nella comunicazione che tutti gli riconoscevano, la prima pagina è sua: ma doverosa, con Lucca che giustamente si ferma per tributargli il riconoscimento non soltanto alla sua professionalità, ma anche alle doti umane e di profondo conoscitore di una città che ha amato, e per la quale si è speso in progetti oltre che in strategie di informazione. Siamo vicini al dolore della famiglia, della moglie Piera e della figlia Giulia".