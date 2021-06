Magna Grecia Awards 2021, il maestro Veronesi dedica il premio alla cultura italiana

sabato, 26 giugno 2021, 22:25

"Vorrei dedicare questo premio al sipario che (si spera) chiude la pandemia, e che si apre sulla ripartenza in Italia della cultura. Ma soprattutto a tutti coloro che tengono oggi aperta la cultura in Italia, in particolare i lavoratori dello spettacolo, i musicisti, i ballerini, i cantanti, che fanno grande il nostro Paese e fanno in modo che il presidente Draghi possa invitare Ursula von der Leyen in un simbolo della cultura mondiale come Cinecittà, ribadendo che l'Italia è il paese della cultura in tutto il mondo. Viva l'Italia e viva la cultura, di cui oggi come non mai abbiamo bisogno"

Sono le parole pronunciate dal maestro Alberto Veronesi, noto direttore d'orchestra e da sempre impegnato politicamente, in occasione del ricevimento del premio Magna Grecia Awards (categoria "cultura e scienza"), ideato dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, di cui ieri sera a Bari sul sagrato della basilica di San Nicola si è celebrata la ventiquattresima edizione.

Un riconoscimento dedicato alle eccellenze del mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell'imprenditoria, accanto a giovani talenti e a influencer, tutti premiati per aver reso migliore l'ultimo anno con le loro azioni.

Il tema, e insieme omaggio a poche settimane dalla sua scomparsa, era " Ed io avrò cura di te", dalla Cura di Franco Battiato.

Tra le tante personalità insignite del riconoscimento, oltre al maestro Veronesi, anche Maurizio Molinari, Myrta Merlino, Francesco Verderami, Maria Chiara Carrozza e Aleida Guevara, medico come il padre Che Guevara e Luciano Violante.