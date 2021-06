Martinelli: "Mi mancherà molto". Il dolore per la scomparsa di Marcello Petrozziello

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:40

Marco Martinelli di Fratelli d'Italia esprime il suo dolore per la scomparsa di Marcello Petrozziello: Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Marcello. Nel corso degli anni ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e le capacità professionali. Ha sempre volato alto senza guardare allo schieramento politico. Ricordo le parole che scrisse in un post su FB lo scorso settembre a seguito della presentazione di un atto di indirizzo in consiglio comunale per intitolare una via di Lucca ad Altero Matteoli: "Era sempre attento ai problemi di Lucca e, più in generale, di tutto il suo collegio elettorale. Intitolargli una strada sarebbe anche un riconoscimento al buon esempio che Matteoli ci ha lasciato in termini di impegno, di moderazione e di senso delle istituzioni. E Dio solo sa quanto bisogno ci sia, oggi, di buoni esempi. Pur condividendo poco o nulla della sua provenienza ideologica e politica, ho sempre apprezzato la sua visione sociale dello Stato. Bravo Marco Martinelli: speriamo che la tua proposta venga raccolta!" Mi mancherà la persona ed il professionista che non esitava anche ad inviarmi consigli a livello di comunicazione: non ultimo nella telefonata che mi ha fatto ieri mattina(29 giugno) intorno alle 12 quando mi ha suggerito di cambiare più spesso la foto allegata ai comunicati stampa. Esprimo a titolo personale e a nome del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del comune di Lucca sincere condoglianze alla famiglia.