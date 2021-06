Montecarlo, lavori sulla rete idrica

Altre notizie brevi

giovedì, 3 giugno 2021, 13:42

Lungo il dritto viale Europa a Lammari nel comune di Capannori, conosciuto anche come "il viale di Marlia", in località Masini, nel grande piazzale a ridosso dell'omonimo centro commerciale, domenica 6 giugno è in programma la prima edizione di ...

giovedì, 3 giugno 2021, 13:42

Tra le sfide che ci pone di fronte l'avanzare della tecnologia, il tema della redistribuzione della ricchezza generata all'interno di un'economia digitale occupa una posizione sempre più rilevante. Ecco perché LuccaFutura ha deciso di dedicare il quarto appuntamento streaming proprio alla "Giustizia sociale nel cambiamento tecnologico", ritenendo l'innovazione, la sostenibilità...

giovedì, 3 giugno 2021, 13:24

Lunedì prossimo (7 giugno), in occasione del 170esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Lucca, il front office del Comando di piazzale San Donato resterà chiuso al pubblico dalle 9.30 alle 11.00.

mercoledì, 2 giugno 2021, 16:19

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 giugno, sono 41.

mercoledì, 2 giugno 2021, 14:43

Secondo appuntamento con i fossi dell'arte. Il tutto in via del Fosso e Piazza San Francesco sabato 19 giugno dalle 16 alle 22 seguendo le indicazioni anti Covid.

martedì, 1 giugno 2021, 19:09

Il responsabile della Zona Piana di Lucca Luigi Rossi, anche a nome della direzione e del personale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, esprime grande dolore per la scomparsa - a causa di un malore - del dottor Giuseppe Fontana, stimato pediatra di famiglia da poco in pensione, che ha curato...

martedì, 1 giugno 2021, 18:04

L'arciconfraternita di Misericordia di Lucca è lieta di annunciare che mercoledì 2 giugno alle 12 in Lucca - P.zza Napoleone avrà luogo la benedizione ed inaugurazione di una nuova ambulanza per il servizio pubblico di trasporto sanitario ordinario e di emergenza.

martedì, 1 giugno 2021, 18:02

La situazione pandemica in Africa, America Latina e Medio Oriente, nonché le prospettive che vi derivano sono al centro di tre incontri – online e gratuiti –, organizzati dalla Provincia di Lucca, con i Comuni di Lucca e Capannori e il Centro cooperazione missionaria della Diocesi di Lucca.

martedì, 1 giugno 2021, 17:56

L'amministrazione comunale festeggia la Festa della Repubblica con due iniziative. La prima si svolgerà domani (mercoledì 2 giugno) alle ore 12.00 in piazza Aldo Moro e prevede un flash mob intorno alla bandiera italiana al quale parteciperanno il sindaco Luca Menesini, 16 volontari delle associazioni di protezione civile del territorio...

martedì, 1 giugno 2021, 17:42

"Il direttivo comunale di Fratelli d'Italia, in relazione ai fatti di cronaca nera verificatesi in questi ultimi giorni, chiede al sindaco e presidente della Provincia Menesini che venga subito istituito un servizio di consulenza gratuita per chi pensa di averne necessità" è scritto in una nota stampa Fdi.