'Nessun luogo è lontano': mercoledì si parla della situazione del Brasile

Altre notizie brevi

martedì, 15 giugno 2021, 23:01

«Oltre il danno la beffa, è proprio il caso di dirlo. Già, perché le immagini che continuano a girare in rete hanno proprio il sapore della beffa per tutti i nostri imprenditori costretti a non lavorare da ormai 17 mesi.»

martedì, 15 giugno 2021, 14:03

Cessione di credito, sconto fattura e tutte le altre agevolazioni introdotte a seguito della pandemia possono essere talvolta complicate. Italia Viva Lucca, per questo motivo, ha indotto una riunione da remoto, stasera alle 21.15, per fornire a cittadini e figure professionali interessate informazioni e suggerimenti per superare questi ostacoli.

martedì, 15 giugno 2021, 13:55

Con l’avvio dell’estate, il tour 200% FORTE DEI MARMI ingrana la marcia più alta e va avanti alla grande! Sabato 19 giugno arriva ad Altopascio dove in tanti l’aspettano da tempo.

martedì, 15 giugno 2021, 11:21

Nuovo appuntamento con i Fossi dell'arte nel centro storico di Lucca, da sabato 19 giugno dalle 16 in via del Fosso lato Ovest dal n civico 129 al 177 con la strada chiusa al traffico, esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta come antica via...

lunedì, 14 giugno 2021, 19:41

Concerto Arie buffe con Cesare Goretta al pianoforte e Niccolò Casi basso, giovedì 17 giugno alle 18.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell'ambito della rassegna L'altra Villa. Un omaggio alla produzione lirica, che ha contribuito a creare la figura del "basso buffo", caratterizzato da...

lunedì, 14 giugno 2021, 14:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 giugno, sono 20.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:18

Al via a partire da giovedì 17 giugno un nuovo ciclo della rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale per valorizzare gli autori locali e farli conoscere ad un pubblico più ampio. Sei gli appuntamenti in programma nei mesi giugno e luglio al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:08

Tanta la gioia tra i rappresentanti di Europa Verde, i quali possono dirsi soddisfatti dell’istituzione dell’osservatorio di rinascita ambientale a Capannori.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:06

Nei mesi di Giugno e Luglio l’Oasi Lipu Massaciuccoli, in collaborazione con Artebambini, propone una serie di attività e laboratori dedicati all’arte in natura per bambini di età 3-6 anni, che si svolgeranno nella Riserva naturale del Chiarone sul Lago di Massaciuccoli.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:03

L’evento si svolgerà online nelle giornate del 17 e 18 giugno e vedrà protagonisti gli studenti della Fondazione Campus di Lucca insieme a tre studentesse francesi del Licyée Privé Provence Verte, partner del progetto INTERREG SA.VO.I.R.S, e l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano, capofila del partenariato.