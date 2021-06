"Neuromarketing nel mondo dei servizi": il 21 giugno evento on line da non perdere col gruppo terziario donna

giovedì, 10 giugno 2021, 13:14

“Neuromarketing nel mondo dei servizi”: è questo il titolo dell’evento organizzato dal gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lucca Massa Carrara sulla “neuroeconomia”. per analizzare psicologicamente gli aspetti comportamentali dei clienti. L'obiettivo è quello di avvicinare chi opera nel settore del commercio alle più recenti scoperte delle neuroscienze, della neuroeconomia e psicologia comportamentale, per permettere a un imprenditore, di comprendere i meccanismi del cervello dei clienti che ne guidano le scelte e di essere più efficace nella vendita. Di tutto questo si parlerà lunedì 21 giugno dalle 9,30 alle 11,30 durante un incontro in modalità on line aperto a tutti gli associati, che per partecipare devono iscriversi a questo indirizzo entro e non oltre la data di sabato 19 giugno. bit.ly/IscrizioniRoadshow_NEUROMARKETINGNEISERVIZI. Il link di collegamento sulla piattaforma Google Meet che ospiterà l'evento, verrà comunicato il giorno prima dell' evento dalla segreteria del gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca Massa Carrara che rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti: Martina Carnicelli (telefono 0583/473164, messaggi Whatsapp al 335/5722988.