Non si ferma lo stilista altopascese Luca Piattelli : dopo TV8, arriva il lancio della linea antiage sul canale nazionale HSE24

venerdì, 18 giugno 2021, 15:24

E' un momento molto impegnativo ma davvero gratificante per lo stilista altopascese Luca Piattelli. Dopo il successo della partecipazione alla trasmissione sul canale nazionale Tv8 "Ogni mattina" condotta da Adriana Volpe, arriva una nuova iniziativa imprenditoriale che si intreccia con la televisione a livello nazionale.

In sinergia con l'emittente Hse24, che vanta milioni di telespettatori nell'arco delle 24 ore, Luca Piattelli presenterà una nuova linea antiage per capelli di uomo e donna che è stata progettata per coprire un segmento produttivo e commerciale sul quale da tempo stavano entrambi lavorando.

Per Piattelli si tratta della prima linea di prodotti per la bellezza firmati con il suo nome.

La formula di presentazione di questi preparati, dei quali è molto curata anche la confezione, è innovativa e vedrà lo stesso Luca Piattelli al centro di una serie di minifiction legate alla narrazione delle caratteristiche del prodotto, dei suoi effetti, in una chiava molto scorrevole e assolutamente piacevole, come viene intesa oggi una televisione commerciale.

"Chi si aspetta una televendita classica avrà una grande sorpresa perché questa forma di commercializzazione dei prodotti è molto dinamica e si basa sull'intrattenimento- spiega lo stilista Piattelli-. Un progetto che l'emittente aveva tentato con altri ma non era andato avanti e che ora proveremo a realizzare noi nel migliore dei modi. Di sicuro proponiamo una linea di prodotti molto valida, griffata con il mio nome, che avrà il suo impatto anche in termini occupazionali per il nostro territorio , se tutto andrà come speriamo. Per quanto mi riguarda sarò chiamato a svolgere un ruolo che supera quello dello stilista e si tratta di una importante sfida. Sono curioso anch'io, oltretutto questi spazi saranno in diretta e non potremo sbagliare nulla".

Le due prime due finestre di Luca Piattelli per presentare questi ritrovati contro l'invecchiamento del capello si apriranno martedì 22 giugno alle ore 15 e alle ore 18, per un totale di due ore in diretta tv sul canale Hse24 che si trova al numero 37 del digitale terrestre.