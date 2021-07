Il centro ricerca rifiuti zero di Capannori e Zero Waste Italy promuovono un apericena senza plastica

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:23

Il 3 luglio, in occasione della giornata nazionale contro la plastica monouso, il centro ricerca rifiuti zero di Capannori e Zero Waste Italy in collaborazione con l'azienda Qwarzo, promuovono un apericena senza plastica. L'iniziativa è a ingresso gratuito e proprio nella data stabilita entra in vigore il bando Eu.

Qui a seguire il programma completo: Saluti istituzionali dell'assessore comunale di Capannori Giordano Del Chiaro;

Luca Panzeri di Qwarzo presenta in prima assoluta oltre ai prodotti Qwarzo esposti in vetrina anche i contenitori per il pesce in alternativa al polisterolo;

Ore 16:30 il presidente di Zero Waste Europe presenta la vetrina dei prodotti Rz;

Ore 18 visita alla vetrina dei prodotti Rz allestita presso l'ufficio del centro ricerca rifiuti zero;

Ore 18:30 aperitivo in collaborazione con Apewine nel parco scientifico di Segromigno in Monte 8 via Nuova 44A).