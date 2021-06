'I fossi dell'arte': info per iscrizione artisti

martedì, 22 giugno 2021, 17:09

Iscrizione per gli artisti interessati a partecipare al prossimo appuntamento de 'I fossi dell'arte' con iniziative culturali e artistiche in via del Fosso centro e piazza San Francesco, il 17 luglio: per informazioni telefonare al numero telefonico 3937498290 Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, o via del Fosso centro n153 dopo le 16.