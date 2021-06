Cade in un fosso, grave anziano

sabato, 26 giugno 2021, 15:28

Chiamata delle 18.03 per uomo di 69 anni (A.T. le sue iniziali) caduto in un fossetto con la propria bici nella zona di San Cassiano a Vico in via dei Tognetti. L'anziano ha subìto un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca. Sono intervenute l'automedica di Lucca e l'ambulanza della Misericordia di Marlia.