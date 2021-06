Partono i lavori di consolidamento e restauro delle arcate nord del cimitero urbano di Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 26 giugno 2021, 22:25

"Vorrei dedicare questo premio al sipario che (si spera) chiude la pandemia, e che si apre sulla ripartenza in Italia della cultura. Ma soprattutto a tutti coloro che tengono oggi aperta la cultura in Italia, in particolare i lavoratori dello spettacolo, i musicisti, i ballerini, i cantanti, che fanno grande...

sabato, 26 giugno 2021, 18:15

Improntati novità introdotte nel Pams per venire incontro alle esigenze delle famiglie del centro storico. Ad annunciarle l'assessore alla mobilità Gabriele Bove: “Questa settimana abbiamo messo mano ad alcune modifiche del disciplinare del Piano della mobilità e della sosta del centro storico di Lucca: prima di tutto i nuclei familiari...

sabato, 26 giugno 2021, 15:28

Chiamata delle 18.03 per uomo di 69 anni (A.T. le sue iniziali) caduto in un fossetto con la propria bici nella zona di San Cassiano a Vico in via dei Tognetti. L'anziano ha subìto un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca.

sabato, 26 giugno 2021, 15:28

Fossi dell'arte gli artisti interessati a partecipare per i prossimi appuntamenti telefonino a Fabrizio Barsotti pittore lucchese al n. 3937498290.

venerdì, 25 giugno 2021, 16:30

Dopo l'evento della scorsa settimana, LuccaFutura torna con un altro appuntamento. Martedì 29 giugno alle 21,15, sarà infatti il Real Collegio a fare da sfondo a un nuovo incontro in presenza aperto a tutta la cittadinanza che avrà al centro le sfide in materia di rigenerazione urbana sostenibile.

venerdì, 25 giugno 2021, 13:29

Esprime commozione Confcommercio, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Francesco Giannini, storico ristoratore lucchese e titolare del ristorante "Da Francesco" di Corte Portici, in centro storico, oltre che iscritto di vecchia data dell'associazione. "Un altro pezzo del commercio tradizionale lucchese che se ne va – commentano il presidente e il...

venerdì, 25 giugno 2021, 12:41

Inizia lunedì 28 giugno alle 16:30 un ciclo di tre incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa' e, in particolare, agli inbook, che rientrano nell'ambito del progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca...

venerdì, 25 giugno 2021, 12:05

Da mercoledì 30 giugno terminerà l’attività in convenzione del dottor Dante Renzo Fantozzi, medico di medicina generale attivo nella Aggregazione Funzionale Territoriale “Lucca Ovest” dell’ambito territoriale Lucca e Pescaglia (Lucca 1).

venerdì, 25 giugno 2021, 09:04

Continua la campagna di ascolto e di incontro che la Lega ha lanciato da diversi mesi. Adesso l'attenzione si sposta nelle frazioni di Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri. I consiglieri comunali Simone Marconi e Francesco Fagni, insieme ai militanti della Lega, saranno presenti ai gazebi che si svolgeranno sabato 26...

giovedì, 24 giugno 2021, 18:33

Sabato 26 giugno, presso la palestra del Campo "Moreno Martini" in Via Delle Tagliate a Lucca, si svolgerà organizzata dalla sezione "G. Dovichi" di Lucca e ospitata dall'Atletica Virtus Lucca.