Pensiero e azione politica di Enrico Berlinguer, terzo incontro

Inps e Mef hanno oggi definito tecnicamente, come previsto, la norma approvata in consiglio dei ministri lo scorso venerdì 5 giugno che consente all'istituto di autorizzare ulteriore cassa integrazione Covid nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico.

Un commosso ricordo per la scomparsa di Guglielmo Epifani viene espresso dal presidente dell'Inps Tridico e da tutto il Consiglio di Amministrazione, anche a nome dell'Istituto. "È un grande vuoto quello che Epifani lascia nelle istituzioni e negli organismi dedicati al lavoro e ai lavoratori, oltre che nella politica.

Antonio Bertolucci segretario e Guido Angelini capogruppo in consiglio comunale del Pd a Capannori: Esprimiamo il nostro cordoglio e ricordiamo con commozione la scomparsa improvvisa di Guglielmo Epifani. Ci ha lasciato un grande dirigente sindacale sempre in prima linea a sostegno del mondo del lavoro.

“Bene ha fatto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - il sindacato Uil Pensionati a segnalare un chiaro disagio che interessa tutti coloro i quali si recano all’ospedale San Luca di Lucca ad effettuare una Tac.”

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 giugno, sono 17.

Fabrizio Barsotti, pittore lucchese ha un amore per via del Fosso, i suoi ricordi di infanzia quando li c'erano il calzolaio, il lattoniere, il tornitore, il fabbro, la palestra del giornalista della testata giornalistica La Nazione di Lucca Mario Rocchi critico d'arte.

Rivolgo il mio plauso e quello dell'amministrazione comunale alle forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, impegnate nei controlli anti-Covid sul nostro territorio. L'ultimo, in ordine di tempo, ha riguardato il bar Roberto, dove gli operatori di polizia sono intervenuti anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e residenti, che...

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l'appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il Cervical Test.