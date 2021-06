Prendi l'arte e mettila... in natura

Altre notizie brevi

lunedì, 14 giugno 2021, 19:41

Concerto Arie buffe con Cesare Goretta al pianoforte e Niccolò Casi basso, giovedì 17 giugno alle 18.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell'ambito della rassegna L'altra Villa. Un omaggio alla produzione lirica, che ha contribuito a creare la figura del "basso buffo", caratterizzato da...

lunedì, 14 giugno 2021, 14:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 giugno, sono 20.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:18

Al via a partire da giovedì 17 giugno un nuovo ciclo della rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale per valorizzare gli autori locali e farli conoscere ad un pubblico più ampio. Sei gli appuntamenti in programma nei mesi giugno e luglio al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:08

Tanta la gioia tra i rappresentanti di Europa Verde, i quali possono dirsi soddisfatti dell’istituzione dell’osservatorio di rinascita ambientale a Capannori.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:03

L’evento si svolgerà online nelle giornate del 17 e 18 giugno e vedrà protagonisti gli studenti della Fondazione Campus di Lucca insieme a tre studentesse francesi del Licyée Privé Provence Verte, partner del progetto INTERREG SA.VO.I.R.S, e l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano, capofila del partenariato.

lunedì, 14 giugno 2021, 11:33

Ultimi giorni per iscriversi a condizioni agevolate al corso di Alta Formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, che si terrà a Lucca dal 23 al 25 settembre 2021.

domenica, 13 giugno 2021, 14:02

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 giugno, sono 20. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 14 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti,...

sabato, 12 giugno 2021, 18:13

Nei giorni scorsi si è svolto il Comitato Regionale della UDC, purtroppo non ancora in presenza.I numerosi amici che hanno partecipato, con il solito entusiasmo, hanno rilevato l’esigenza della convocazione di un Consiglio Nazionale che puntualizzi principalmente gli aspetti di quell’azione politica che dovrebbe sfociare nella creazione della federazione del...

sabato, 12 giugno 2021, 16:58

Domenica 13 giugno alle ore 17:30 'La dolcezza ancor dentro mi suona Dante Alighieri e la musica del presente': tavola rotonda a cura di Renzo Cresti musicologo già direttore e docente presso l’ISSM Boccherini, Socio onorario SIMC:

sabato, 12 giugno 2021, 16:29

Secondo appuntamento con 'I fossi dell'arte' nel centro storico di Lucca sabato 19 giugno dalle ore 16 nel tratto di strada e Piazza San Francesco, promotore Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, e il patrocinio del comune,...