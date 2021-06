Primo match point domani sera ore 20,30 al PalaVetusto Altopascio per il Bama Altopascio

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:57

Primo match point domani sera ore 20,30 al PalaVetusto Altopascio per il Bama Altopascio. I rosablù affrontano il Montemurlo Basket (superato di 3 punti all'andata) e in caso di vittoria sarebbero matematicamente qualificati alle final four di inizio luglio.

Nel match di andata fu, come spesso è successo, l'inizio svagato, dove il termine svagato è dolce come zucchero filato, a complicare tremendamente le cose per la Giuntoli Band. Arrivati fino a -19 Bini Enabulele & co. dettero luogo alla difesa perfetta nei restanti due quarti, concedendo il primo canestro ai pratesi solo dopo 8' del terzo periodo.

Inutile dire che è imperativo evitare pause terrificanti del genere. Col caldo maghrebino che ci sarà nel vetusto occorrerà dare singolarmente il 110% e attingere alla panchina lunga per ovviare a cali di energia. Poi, come a Bottegone, se la difesa funziona a meraviglia anche l'attacco gira alla perfezione, come un Patek Philippe.

Montemurlo è una buona squadra, equilibrata, con Spampani e il play Mucci ad ergersi un po' sugli altri. Propone un gioco fatto di veloci ribaltamenti, gran movimento e tagli continui, contro il quale vanno adottate le idonee contromisure. Dopo questo match ci sarà per i rosablù la trasferta, sabato alle 18,00, per l'ultimo match in casa del Cus Firenze.

Sta agli altopascesi renderla una gita in terra gigliata o una gara da dentro o fuori. Poco dopo le 22,00 lo sapremo. Consueta diretta del match, a partire dalle 20,20, su Radio Rosablu con Mau Andreini e, gradito special guest, l'ex coach rosablù, negli ultimi due anni head coach in A2 femminle al Jolly Acli Livorno, Marco Pistolesi. Arbitreranno Ursi di Livorno e Pellegrini di Cecina.